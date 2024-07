Migliori università Lettere, Unict ancora in basso: classifica Censis 2024/25

Migliori università Lettere: fuori la classifica del Censis 2024/2025. Ecco dove si piazzano gli atenei, con particolare attenzione a Unict.

Migliori università Lettere: come ogni anno, il Censis ha pubblicato le classifiche che stabiliscono quali sono i migliori Atenei in base al corso di laurea. Si tratta, come sempre, di uno strumento importante per orientarsi nel mondo dell’università per le matricole ed effettuare la scelta migliore. Ecco, di seguito, la classifica per quanto riguarda il settore letterario-umanistico. Come sempre, i criteri che prende in considerazione il Censis sono 2: progressione di carriera e rapporti internazionali. In base alla media calcolata da questi 2 parametri, gli atenei vengono classificati secondo un punteggio generale.

Migliori università Lettere: i criteri presi in considerazione

Come già anticipato, sono 2 i parametri che permettono di stilare la classifica generale delle università italiane, in questo caso per quanto concerne il settore letterario-umanistico. Ecco cosa si intende per progressione di carriera e rapporti internazionali.

Il parametro di progressione di carriera include il tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno, il tasso di iscritti regolari e il tasso di regolarità dei laureati. Un alto numero di studenti in regola con gli studi e un alto di numero di laureati in corso farà, quindi, piazzare l’ateneo ai vertici della classifica.

Per quanto riguarda, invece, il parametro basato sui rapporti internazionali, questo comprende la mobilità di studenti in uscita, le università ospitanti e il numero di studenti stranieri iscritti.

Miglior università Lettere: progressione di carriera

Come lo scorso anno, per quanto riguarda il criterio della progressione di carriera dei corsi triennali, in prima posizione si riconferma la Cà Foscari di Venezia con 110 punti. Secondo posto per l’ateneo di Udine, a quota 106 punti, mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Padova, con 103 punti, che nella precedente classifica occupava il secondo posto. La prima università siciliana a comparire in classifica è quella di Palermo, con 84 punti e al 24esimo posto. Dopo 2 posizioni, si può incontrare Catania con 83 punti.

Se si considerano i corsi di laurea magistrale biennali, la prima posizione è occupata dall’università di Udine che si mantiene, quindi, sempre ai vertici della classifica, con 110 punti. A seguire, la Federico II di Napoli con 109 e l’ateneo di Padova, anche stavolta tra le prime, con 108 punti. Ottimi risultati anche per la Sicilia, con l’università di Palermo al quinto posto con 104 punti. Non brilla particolarmente Unict che, invece, si trova tra gli ultimi posti con 75 punti.

Migliori università Lettere: rapporti internazionali

Nei rapporti internazionali per i corsi triennali, la leadership appartiene ancora una volta alla Ca’ Foscari di Venezia, a 110 punti. Il sud Italia vuole dire la propria con Foggia al secondo posto, a 94 punti. Medaglia di bronzo che va all’università di Perugia che raggiunge uno score di 93. Anche in questo caso, Palermo il miglior ateneo siciliano, seppur occupando una posizione medio-bassa, con 73 punti. Ancorati agli ultimi posti gli atenei di Catania e Messina, a pari merito con 69 punti.

Per le magistrali biennali, c’è sempre Padova ad occupare posizioni di vertice, al primo posto con 110 punti. Ancora nord Italia sul secondo gradino del podio che vede Pavia a 107 punti. Al terzo posto c’è Perugia a quota 106. Anche questa volta, la Sicilia non riesce a spiccare. Messina e Catania occupano il quartultimo e terzultimo posto, con 68 e 67 punti. Palermo è sempre il primo ateneo a figurare in classifica, sempre in posizione medio-bassa, con 74 punti.

Classifica generale

Alla luce di quanto analizzato tenendo in considerazione i 2 criteri sopracitati, ecco chi è ai vertici della classifica generale e dove si piazzano Unict e gli altri atenei siciliani.

Podio diviso tra Veneto ed Emilia Romagna, per quanto riguarda i corsi di triennale. La Ca’ Foscari di Venezia si conferma al vertice con 110 punti, seguita da Bologna, al secondo posto con 93,5 punti e a pari merito con la terza classificata, Padova. Palermo è nella top 20, al 17esimo posto con 78,5 punti. Unict guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, piazzandosi al 21esimo posto ma sempre nella zona bassa. Messina è terzultima a 70,5 punti.

Per i corsi biennali magistrali, Padova è sempre tra le prime 3, questa volta sul gradino più alto del podio, a 109 punti. Anche Perugia e Udine si mantengono alte occupando il secondo e terzo posto a parità di punteggio, con 102,5. In Sicilia, Palermo nella top 10, al decimo posto e con 89 punti. Messina è più giù, con 10 punti in meno, in 21esima posizione. Unict crolla, invece, al terzultimo posto con 71 punti.

Tirando le somme, è sempre l’ateneo di Palermo ad essere il migliore dell’Isola, secondo quanto analizzato dalle classifiche. Per il capoluogo etneo ancora tanto lavoro da fare per abbandonare la zona bassa delle classifiche.