Classifica Censis 2024/25: le migliori università di Psicologia

Anche quest’anno è uscita la classifica Censis, ecco qual è l‘università con il miglior corso triennale e biennale di psicologia.

Anche quest’anno è stata pubblicata la classifica Censis, che classifica le università italiane per ogni facoltà, permettendo così agli studenti di poter scegliere il miglior percorso formativo e più adatto. Di seguito un’analisi completa che concerne i dati della classifica Censis di Psicologia in tutta Italia.

Classifica Censis, come si calcolano i punteggi

Le graduatorie di trovano facilmente online e si può così accedere ai punteggi ottenuti dalle singole università per ciascun indicatore, che porterà ad un media che determinerà la classifica finale. I due parametri principali sono: progressione di carriera e rapporti internazionali. Si ottiene così il punteggio finale che noi troviamo in classifica, ma per una scelta migliore il sito ci consente di accedere a tutti i punteggi.

Classifica Censis Psicologia, quali sono le migliori triennali

L’università migliore per le lauree triennali in Psicologia si riconferma essere Padova con punteggio 108, leggermente minore rispetto a quello dell’anno scorso (108,5). Al secondo posto quest’anno troviamo Bologna, che sale rispetto agli scorsi anni, con punteggio 106.Terza è sempre Trento, come l’anno scorso, ma con un punteggio maggiore, ovvero 105, rispetto all’anno precedente (102,5).

L’ultima è anche quest’anno l’università de L’Aquila, sempre con punteggio 69,5. Quest’anno però non preceduta da Catania, ma da Messina che scende di un’altra posizione rispetto all’anno scorso, con 74 punti ( anno scorso 78,5). L’università di Catania sale di qualche posizione, con un punteggio di 80,5 (contro i 77 dell’anno precedente).

Tra le università siciliane la più alta è Palermo con punteggio 87, pari all’anno scorso.

Psicologia, le migliori biennali

Guardando alle migliori università per le lauree biennali in questo ambito, il podio dell’anno scorso viene riconfermato. Ritroviamo nuovamente Trento in cima, sempre con 110 punti. Al secondo ritroviamo Pavia con 103,5 punti, meno rispetto ai 105 dell’anno scorso; ed al terzo posto nuovamente Bologna, 92,5 punti, anch’essa meno rispetto all’anno precedente, 93.

Per ciò che riguarda le università siciliane, anche quest’anno la migliore è Palermo con 74 punti, poi troviamo Messina con 73,5 ed, infine, Catania con 73.

L’università di Catania, com’è andata

L’università di Catania, purtroppo, non brilla in questo settore neanche quest’anno. Ci sono però stati dei piccoli miglioramenti che si spera siano sempre di più.

Per ciò che riguarda le triennali, Catania si trova al 18esimo posto su 21; aumenta il punteggio della voce ‘progressione di carriera’ ad 86 punti (85 l’anno precedente), ma la voce che più è migliorata è quella riguardante i ‘rapporti internazionali’ che quest’anno sale a 75, contro il 69 dell’anno scorso.

Passando alle lauree biennali in questo ambito, Catania si trova al 16esimo posto (anno scorso 19) su 22. Riguardo le singole voci, ‘progressione di carriera’ cresce a 78 punti (scorso anno 76), invece ‘rapporti internazionali’ perde un punto e quest’anno ne ha solo 68.

Sicuramente rispetto all’anno scorso è migliorata sia la triennale che la biennale, ma c’è ancora molto da migliorare per poter brillare a livello nazionale.