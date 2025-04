Meteo Sicilia: Dopo una settimana segnata da cieli nuvolosi e clima altalenante, le previsioni per i prossimi giorni portano buone notizie, almeno fino a sabato. Ci attendono giornate in prevalenza soleggiate e temperature in aumento, anche se domenica si prevede un nuovo peggioramento in alcune aree dell’isola.

Vediamo nel dettaglio l’evoluzione del meteo Sicilia da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025

Meteo Sicilia: venerdì 11 aprile, cielo sereno e clima mite

Venerdì sarà una giornata all’insegna del bel tempo. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, con un clima piacevolmente primaverile. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20°C, mentre le minime si manterranno tra i 10°C e i 13°C, specie nelle zone interne.

I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, e i mari risulteranno poco mossi, rendendo la giornata ideale per spostamenti o attività all’aria aperta.

Palermo : cielo sereno, massime fino a 21°C , minime intorno ai 13°C .

Catania : clima mite e soleggiato, con massime sui 22°C .

Trapani e Agrigento : giornata ventilata ma asciutta, temperature tra 18°C e 21°C .

Enna e zone interne: più fresche al mattino (minime fino a 7-9°C), ma in aumento nelle ore centrali.

Meteo Sicilia: sabato 12 aprile

Sabato ci sarà un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, nel dettaglio:

Messina e zona ionica : cielo parzialmente nuvoloso, ma con ampi spazi di sereno.

Siracusa e Ragusa : sole prevalente e massime sui 23°C .

Caltanissetta : nubi sparse nel pomeriggio, ma senza fenomeni.

Zone costiere tirreniche: qualche addensamento serale.

Le temperature aumenteranno leggermente, con punte fino a 24-25°C nelle aree pianeggianti e lungo le coste meridionali

Domenica 13 aprile: torna l’instabilità in alcune aree

Domenica segnerà una svolta: il meteo Sicilia annuncia un peggioramento, con cielo nuvoloso e possibili rovesci locali, in particolare nelle province settentrionali e nelle aree montane.

Palermo e Messina : cielo coperto con possibili piogge a carattere sparso.

Etna e Nebrodi : rischio di piogge pomeridiane e brevi temporali.

Catania e costa orientale : nuvolosità variabile con possibili schiarite.

Agrigento e Sicilia sud-occidentale: situazione più stabile ma con venti in aumento.

I venti rinforzano, in particolare lungo il Canale di Sicilia e il Tirreno, con possibili raffiche tra i 30 e i 40 km/h. Le temperature restano miti, con massime comprese tra 20°C e 26°C, ma il clima risulterà meno gradevole per l’effetto del vento e della copertura nuvolosa.