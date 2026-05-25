La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valido per la giornata odierna, lunedì 25 maggio. Il bollettino segnala una situazione atmosferica complessivamente variabile, con condizioni inizialmente più stabili e un successivo peggioramento nelle ore centrali della giornata, quando l’instabilità tenderà ad aumentare in modo più marcato soprattutto nelle aree interne dell’isola. Si tratta di un quadro tipico della stagione primaverile, in cui il riscaldamento diurno favorisce la formazione di fenomeni temporaleschi localizzati e rapidamente evolutivi.

Mattinata inizialmente stabile su gran parte dell’isola

La giornata si è aperta con condizioni meteorologiche relativamente tranquille, caratterizzate da cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio siciliano. Questa fase di apparente stabilità sarà però solo temporanea, legata a una breve attenuazione delle correnti instabili. Nel corso delle ore successive, infatti, l’azione del riscaldamento diurno e delle dinamiche atmosferiche locali contribuirà a innescare una progressiva crescita della nuvolosità, soprattutto lungo le aree interne, dove il terreno e la conformazione orografica favoriscono lo sviluppo di celle temporalesche.

Instabilità pomeridiana e temporali nelle zone interne

È proprio nel pomeriggio che si concentrerà la fase più instabile della giornata. Secondo le previsioni, nelle aree interne della Sicilia potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi, generalmente a carattere isolato e intermittente, ma in alcuni casi anche di intensità moderata. Non si escludono sconfinamenti dei fenomeni verso le zone costiere meridionali, soprattutto nelle fasi di massima attività convettiva. La natura dei fenomeni sarà quindi irregolare e localizzata, con possibili accumuli di pioggia in tempi brevi e rapidi cambiamenti delle condizioni meteorologiche da un’area all’altra.

Miglioramento in serata e quadro termico stabile

In serata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una progressiva attenuazione della nuvolosità a partire dai settori occidentali e settentrionali dell’isola. Il tempo tenderà quindi a stabilizzarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie e a un generale ritorno a condizioni più serene. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi su valori in linea con il periodo stagionale, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno complessivamente poco mossi.

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