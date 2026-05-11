Meteo Sicilia: fase di tempo stabile e progressivamente più caldo, grazie a un aumento della pressione atmosferica che garantirà condizioni generalmente favorevoli su tutta l’isola. Dopo qualche giornata con nuvolosità variabile, il quadro meteorologico tenderà a migliorare, con cieli più sereni e temperature in graduale crescita, segnando un avvicinamento sempre più evidente alla stagione estiva.

Lunedì 11 maggio: tempo stabile e clima mite in Sicilia e a Catania

Lunedì la pressione sarà in aumento sulla regione, determinando condizioni di generale stabilità atmosferica. In Sicilia il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, senza fenomeni di rilievo e con ampie schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno comprese tra 23° e 26° gradi, mentre i valori notturni resteranno pressoché invariati, garantendo un clima mite e gradevole.

A Catania la giornata odierna è caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio e un graduale miglioramento serale. Le temperature oscilleranno tra 16° e 25° gradi, con vento debole o moderato da diverse direzioni nel corso della giornata. Il clima si manterrà piacevole, con un indice UV piuttosto elevato nelle ore centrali.

Meteo Sicilia: martedì 12 maggio

Martedì la pressione continuerà a rafforzarsi, assicurando condizioni di bel tempo su tutta la Sicilia. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o solo localmente poco nuvoloso, senza variazioni significative rispetto alla giornata precedente. Le temperature massime aumenteranno leggermente, raggiungendo valori compresi tra 24° e 30° gradi, mentre le minime resteranno stabili.

A Catania si assisterà a una giornata con cielo per lo più poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, con qualche velatura serale. Le condizioni saranno nel complesso stabili e favorevoli, accompagnate da una qualità dell’aria buona e da temperature in lieve aumento, in linea con il progressivo miglioramento del quadro meteorologico regionale.

Meteo Sicilia: mercoledì 13 maggio

Mercoledì il tempo si manterrà stabile su tutta la Sicilia, con condizioni di bel tempo diffuse e cielo in prevalenza poco nuvoloso. Le temperature varieranno generalmente tra 11° e 26° gradi nelle principali città dell’isola, confermando un trend climatico tipico della tarda primavera, con giornate sempre più miti e luminose.

A Catania la giornata sarà dominata dal sole, con cielo sereno o poco nuvoloso e qualità dell’aria ottima. Il vento sarà debole, attorno ai 16 km/h, mentre l’umidità si attesterà su valori medi intorno al 68%, contribuendo a una percezione termica leggermente più calda. Il contesto meteorologico conferma così un progressivo avvicinamento all’estate, con condizioni sempre più stabili e piacevoli.

Un cambio di scenario netto, dunque, quello che attende la Sicilia nei prossimi giorni, con il progressivo consolidarsi di condizioni sempre più stabili e tipicamente estive. Il caldo tornerà protagonista, regalando giornate luminose e piacevoli che segneranno, di fatto, un ulteriore passo verso la stagione più attesa dell’anno. Un anticipo d’estate che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali del giorno, quando sole e temperature in aumento renderanno l’atmosfera pienamente primaverile avanzata, quasi estiva.