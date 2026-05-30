Ha preso ufficialmente il via la XIV edizione di Etna Comics, il festival internazionale di Cultura Pop del capoluogo etneo, anche questa volta nella storica location del centro fieristico “Le Ciminiere”. Da oggi fino a martedì 2 giugno Catania sarà la capitale della Cultura Pop, per un programma ricchissimo di appuntamenti, caratterizzato da un tripudio di colori ed emozioni, quest’anno nel segno del ricordo di Pippo Baudo, protagonista assoluto del manifesto ufficiale, realizzato da Giorgio Carpinteri, presente alla conferenza di apertura, con la partecipazione di una speciale ospite come Heather Parisi, lanciata in televisione proprio da Baudo. Gran finale stasera con Fantasticomics. Non una semplice celebrazione biografica, ma un viaggio attraverso la cultura popolare italiana degli ultimi sessant’anni con Heather Parisi, Morgan, Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, la conduzione di Ruggero Sardo e la TeleRicordi band a fare da colonna sonora.

Il taglio del nastro

Alle ore 10 è avvenuto il taglio del nastro alla presenza di Antonio Mannino, direttore di Etna Comics, del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e del sindaco di Catania Enrico Trantino. A seguire, l’invasione dei numerosissimi visitatori che attendevano questo momento, con l’auspicio di superare anche quest’anno le 100.000 presenze.

Galvagno: “Un’ edizione fantastica”

Grande è stato l’entusiasmo del presidente dell’ARS Galvagno, anche quest’anno presente al taglio del nastro: “Una edizione fantastica, se vedete, c’è un fiume di gente che sta arrivando, c’erano i ragazzi che facevano il countdown per l’ingresso — ha dichiarato Galvagno — e devo dire che Antonio è stato molto bravo nel ripetersi negli anni, nel rinnovarsi e nell’adattarsi anche a determinate situazioni che lo hanno portato anche a rallentare, mi riferisco chiaramente al periodo del Covid. Una edizione importante, ma ho letto anche che c’è qualcosa su Pippo Baudo e allora mi è venuta un’idea: pensare alla giornata del 21 novembre, che è la Giornata Mondiale della Televisione, per dedicare, per partire proprio da Catania, dalla Sicilia, con una giornata dedicata proprio a un maestro come come lui. Ci auguriamo e siamo sicuri che anche quest’anno Antonio ci avrà stupito”.

Trantino: “Evento che caratterizza l’inizio della nostra estate”

Ai microfoni di LiveUniCT è intervenuto anche il sindaco Enrico Trantino, il quale ha ribadito quello che è l’auspicio per questa edizione, ovvero superare nuovamente le 100.000 presenze. Un accenno anche a quanto accaduto a novembre 2025, con l’incendio che ha colpito parte del centro fieristico. Ma, nonostante tutto, Etna Comics ce l’ha fatta: “Quest’anno contiamo di superare nuovamente le 100.000 presenze, perché è uno spettacolo straordinario, nel senso che una moltitudine di comics che si avventurano nella nella storia poi del fantasy è un modo per veicolare messaggi importanti, come dicevo l’altro giorno, anche per veicolare messaggi contemporanei, se pensiamo che l’enciclica di Papa Leone si basa anche su Tolkien e quindi sul quanto il fantasy può trasmettere messaggi moderni. È un bel momento per Catania, perché poi c’è un indotto che genera economia e quindi è una, rassegna, un evento che caratterizza l’inizio della nostra estate e che certamente fa sorgere una serie di auspici positivi per il proseguo di tutta la stagione”, ha concluso Trantino che, a proposito delle Ciminiere ha aggiunto: “È anche questo un segno del nuovo inizio delle Ciminiere che pian piano stiamo portando avanti e Etna Comics rappresenta una certezza. E mi auguro anche che sia l’auspicio con tutta questa gente per far comprendere in quale direzione andrà Catania”.

Mannino: “Siamo sempre gasatissimi quando arriva questo momento”

Dello stesso parere è il direttore Antonio Mannino che, anche stavolta, dopo un anno di duro lavoro, è riuscito, insieme al suo staff, a dare vita a un’ edizione piena di appuntamenti e ospiti speciali: “Siamo, come dire, sempre gasatissimi quando arriva questo momento perché finisce in realtà un anno di durissimo lavoro per mettere su uno show di questa portata, uno spettacolo così variegato, intenso, ricco, pieno di appuntamenti – ha detto Mannino –. Adesso, se siamo stati bravi, ce lo godremo anche noi, perché, ripeto, il visitatore ora ha bisogno, come noi, del dono dell’ubiquità perché ci sono veramente tantissime cose in contemporanea, tre, quattro eventi nello stesso momento, interessantissimi. Quindi invito tutti quanti a sfogliare il programma e a essere capaci di scegliere. Preoccupazione dopo l’incendio? Le difficoltà possono essere soltanto uno stimolo per moltiplicare le idee e quindi grazie, diciamo, a una piccola riorganizzazione interna siamo riusciti a portare a termine questo risultato. Insomma, siamo contenti”.