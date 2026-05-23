L’iniziativa punta a promuovere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno, favorendo l’accesso agli screening anche nelle fasce d’età non raggiunte dal Sistema Sanitario Nazionale.

Nell’ambito del programma della manifestazione Maggio In…Forma 2026, sabato 23 maggio, dalle ore 8:30 alle 12:30, in Piazza Stesicoro sarà allestito il banchetto dedicato alle prenotazioni delle mammografie gratuite rivolte alle donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni.

L’iniziativa punta a promuovere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno, favorendo l’accesso agli screening anche nelle fasce d’età non raggiunte dal Sistema Sanitario Nazionale.

“In Sicilia l’adesione agli screening gratuiti è del 28% – ha affermato Pina Travagliante durante la conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione di ‘Maggio in…forma’ -. Siamo al diciottesimo posto tra le Regioni italiane. I quartieri periferici sono quelli in cui le donne aderiscono di meno, per fattori culturali e socioeconomici. L’età in cui ci si ammala si è abbassata. Nelle Regioni “ricche” l’età per gli screening gratuiti è stata abbassata e l’ultima Legge di bilancio prevede che le Regioni possano abbassarne l’età a 45 anni ma la scelta è demandata al bilancio delle Regioni.

L’appuntamento conclusivo della manifestazione è previsto per il 30 maggio con CamminAndos, una passeggiata di solidarietà a supporto della prevenzione oncologica e del binomio sport e salute, che partirà alle ore 10:00 dalla piazzetta di fronte allo Sheraton ad Aci Castello fino a Piazza Castello.