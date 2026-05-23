Ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio ad Acireale l’undicesima edizione della “Nivarata – Festival internazionale della granita siciliana”, che animerà piazza Duomo fino a domenica prossima. Al tradizionale taglio del nastro ha preso parte il sindaco Roberto Barbagallo, accompagnato dalla vice sindaca Valentina Pulvirenti, dalle assessore Laura Toscano e Gracy Urso, e dai consiglieri comunali Enzo Di Mauro, Alfio Messina e Teresa Pizzo. L’evento si svolgerà dal 22 al 24 maggio.

L’evento, organizzato da Conpait e curato dai maestri Giuseppe Leotta e Fulvio Massimino, si conferma una vetrina dal respiro internazionale grazie alla partecipazione di maestri gelatieri provenienti da Giappone e Corea, pronti a dar vita a un inedito scambio gastronomico con la tradizione locale. Tra le novità più attese di questa edizione 2026 spicca il “Velvet Cocktail Contest” (in collaborazione con Iceteam), una competizione in cui i grandi classici della mixology verranno reinterpretati sotto forma di granita alcolica.