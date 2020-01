Siracusa, fiera e nobile, sarà la tappa di Chiara Maci di questa sera. Non perdete #LItaliaAMorsi, alle 22:00 sul Canale 33!

Chiara Maci in Sicilia per raccontare la tradizione della granita siciliana, alla quale è stata dedicata una puntata di Food Network.

Che la granita sia una delle specialità più buone non è un mistero per i siciliani, ma a parlarne è anche un noto programma tv. Si tratta de “L’Italia a morsi”, in onda su Food Network, rete televisiva dedicata alla cucina e all’intrattenimento.

Il volto del programma è Chiara Maci, che ha girato una puntata del suo show a Siracusa. In particolare, la granita siciliana è stata raccontata anche attraverso i vicoli di Ortigia e la puntata è stata trasmessa il 22 gennaio alle 22.00 su Canale 33.