Scegliere lo stage giusto durante il percorso accademico può fare la differenza nel delineare il proprio futuro professionale. Il tirocinio curriculare, infatti, non rappresenta soltanto un obbligo formativo per ottenere i CFU necessari alla laurea, ma un vero e proprio ponte tra l’università e il mondo del lavoro. Un’occasione per arricchire il proprio curriculum vitae e comprendere dall’interno i meccanismi e le dinamiche di un ente pubblico.

In quest’ottica, la Città Metropolitana di Catania ha avviato una stretta collaborazione con l’Ateneo catanese, aprendo i propri uffici a studenti e studentesse per l’attivazione di tirocini in svariati settori strategici.

Le aree di inserimento disponibili

I percorsi di tirocinio attivati coprono diverse discipline e ambiti di studio, offrendo l’opportunità di affiancare i professionisti dell’Ente e partecipare ad attività concrete. Le macro-aree tra cui è possibile scegliere includono:

Sviluppare competenze pratiche in questi uffici consente ai tirocinanti di acquisire un bagaglio di abilità spendibile sia per il completamento degli studi sia per il successivo ingresso nel mercato occupazionale.

Guida alla candidatura sul portale Smart_Edu

La gestione delle offerte e la presentazione delle domande avvengono interamente attraverso i canali ufficiali dell’Università di Catania. Gli studenti interessati possono candidarsi seguendo una procedura semplice e guidata: