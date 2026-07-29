Nove opportunità di sviluppo e crescita professionale in arrivo con il Gruppo Enel. L’azienda ha siglato un accordo apripista con le organizzazioni sindacali di settore (Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec UIL) per disciplinare l’uso dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali. Un’intesa che si affianca al piano industriale per e-distribuzione, confermando un importante piano di assunzioni Enel per ben 1.000 nuove risorse.

L’obiettivo del Gruppo è coniugare l’innovazione tecnologica con la tutela e la valorizzazione del capitale umano.

Accordo sull’Intelligenza Artificiale: l’uomo al centro

L’intesa firmata tra Enel e i sindacati rappresenta un punto di svolta nel settore energetico. L’accordo stabilisce infatti un principio fondamentale: l’Intelligenza Artificiale dovrà affiancare e integrare il lavoro delle persone, senza mai sostituirlo.

Tutte le decisioni a impatto occupazionale o relative al rapporto di lavoro rimarranno sotto la supervisione e il controllo umano. Per accompagnare questa transizione digitale, l’azienda investirà massicciamente nella formazione continua, con percorsi di reskilling e aggiornamento professionale per i dipendenti.

Assunzioni Enel per e-distribuzione: 1.000 posti e nuove condizioni lavorative

In parallelo al patto sull’AI, prosegue la tabella di marcia stabilita per la vertenza di e-distribuzione, la società del Gruppo che gestisce la rete elettrica. L’intesa raggiunta prevede:

Assunzioni Enel: come candidarsi

Chi desidera valutare le opportunità di assunzioni Enel o candidarsi per le posizioni aperte può consultare la sezione ufficiale “Lavora con noi” presente sul portale del Gruppo. Attraverso la pagina dedicata alle carriere è possibile consultare i bandi attivi (con centinaia di ricerche già aperte tra Italia ed estero) e inviare il proprio curriculum vitae compilando l’apposito modulo online.