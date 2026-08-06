È stato ufficialmente pubblicato il Maxi Avviso del Concorso ASMEL 2026, l’importante procedura selettiva finalizzata alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi di idonei da cui oltre 1.000 Comuni e enti locali italiani possono attingere per le assunzioni. L’edizione 2026 amplifica le opportunità lavorative nella Pubblica Amministrazione portando a 39 i profili professionali previsti (rispetto ai 37 del precedente avviso), introducendo figure chiave dedicate agli appalti e alla gestione dei fondi europei.

In questo articolo scopriamo tutti i dettagli sul Concorso ASMEL, a chi è rivolto, i profili disponibili, come funziona la prova d’esame e le scadenze per presentare la domanda.

Concorso ASMEL: i 39 profili professionali a bando

Le selezioni per il Concorso ASMEL riguardano diverse categorie contrattuali, consentendo la partecipazione sia ai candidati in possesso di licenza media o qualifica professionale, sia a diplomati e laureati:

Area degli Operatori Esperti (11 profili): riservata a chi possiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente a specifiche qualifiche professionali o patenti (es. collaboratori manutentivi, autisti di scuolabus).

Area degli Istruttori (9 profili): destinata ai diplomati per ruoli amministrativi, tecnici (geometri), contabili, informatici e di vigilanza.

Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (19 profili): aperta ai laureati per posizioni di responsabilità in ambito giuridico, tecnico, sociale ed educativo.

Le novità dell’edizione 2026

Tra i 39 profili dell’avviso spiccano due nuove figure di Categoria D (Funzionari):

Funzionario esperto in contratti pubblici ;

Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Entrambi i ruoli sono stati inseriti per soddisfare la crescente domanda dei Comuni volta al rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito delle procedure di gara e dei fondi PNRR/UE.

Come funziona la selezione e la prova d’esame

Il meccanismo del Concorso ASMEL prevede una modalità semplificata e digitale per velocizzare l’inserimento lavorativo negli enti aderenti.

Fase d’esame unica: i candidati sosterranno una singola prova scritta a distanza (da remoto) composta da 60 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti .

Struttura dei quiz: 30 quesiti sulle materie specifiche del profilo prescelto, 25 su materie generali/comuni e 5 dedicati a lingua inglese e competenze informatiche.

Soglia di superamento: la prova si intende superata ottenendo un punteggio minimo di 42/60 .

Iscrizione negli Elenchi: i candidati idonei vengono inseriti negli elenchi, aventi validità triennale. Gli enti locali procedono poi all’assunzione diretta a tempo determinato o indeterminato mediante rapidi interpelli.

Concorso ASMEL: requisiti di partecipazione

Per candidarsi al Concorso ASMEL 2026 occorre possedere:

Requisiti generali per il pubblico impiego (maggiore età, cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti politici). Titolo di studio idoneo al profilo d’interesse (obbligo scolastico con qualifica per Area B, diploma di maturità per Area C, laurea specifica per Area D). Eventuali abilitazioni professionali, patenti o iscrizioni agli albi per i profili per cui è espressamente richiesto dal bando.

Come e quando presentare domanda

Le domande di partecipazione per il Concorso ASMEL dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma ufficiale AsmeLab.

Apertura candidature: ore 12:00 del 15 settembre 2026 .

Scadenza termini: ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Per accedere alla piattaforma e perfezionare l’invio della domanda sono necessari lo SPID o la CIE, una PEC personale intestata al candidato e il versamento della tassa di concorso pari a 15,00 euro per ciascun profilo scelto tramite sistema PagoPA.