È stato ufficialmente pubblicato il Maxi Avviso del Concorso ASMEL 2026, l’importante procedura selettiva finalizzata alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi di idonei da cui oltre 1.000 Comuni e enti locali italiani possono attingere per le assunzioni. L’edizione 2026 amplifica le opportunità lavorative nella Pubblica Amministrazione portando a 39 i profili professionali previsti (rispetto ai 37 del precedente avviso), introducendo figure chiave dedicate agli appalti e alla gestione dei fondi europei.
In questo articolo scopriamo tutti i dettagli sul Concorso ASMEL, a chi è rivolto, i profili disponibili, come funziona la prova d’esame e le scadenze per presentare la domanda.
Concorso ASMEL: i 39 profili professionali a bando
Le selezioni per il Concorso ASMEL riguardano diverse categorie contrattuali, consentendo la partecipazione sia ai candidati in possesso di licenza media o qualifica professionale, sia a diplomati e laureati:
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Area degli Operatori Esperti (11 profili): riservata a chi possiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente a specifiche qualifiche professionali o patenti (es. collaboratori manutentivi, autisti di scuolabus).
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Area degli Istruttori (9 profili): destinata ai diplomati per ruoli amministrativi, tecnici (geometri), contabili, informatici e di vigilanza.
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Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (19 profili): aperta ai laureati per posizioni di responsabilità in ambito giuridico, tecnico, sociale ed educativo.
Le novità dell’edizione 2026
Tra i 39 profili dell’avviso spiccano due nuove figure di Categoria D (Funzionari):
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Funzionario esperto in contratti pubblici;
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Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali.
Entrambi i ruoli sono stati inseriti per soddisfare la crescente domanda dei Comuni volta al rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito delle procedure di gara e dei fondi PNRR/UE.
Come funziona la selezione e la prova d’esame
Il meccanismo del Concorso ASMEL prevede una modalità semplificata e digitale per velocizzare l’inserimento lavorativo negli enti aderenti.
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Fase d’esame unica: i candidati sosterranno una singola prova scritta a distanza (da remoto) composta da 60 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti.
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Struttura dei quiz: 30 quesiti sulle materie specifiche del profilo prescelto, 25 su materie generali/comuni e 5 dedicati a lingua inglese e competenze informatiche.
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Soglia di superamento: la prova si intende superata ottenendo un punteggio minimo di 42/60.
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Iscrizione negli Elenchi: i candidati idonei vengono inseriti negli elenchi, aventi validità triennale. Gli enti locali procedono poi all’assunzione diretta a tempo determinato o indeterminato mediante rapidi interpelli.
Concorso ASMEL: requisiti di partecipazione
Per candidarsi al Concorso ASMEL 2026 occorre possedere:
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Requisiti generali per il pubblico impiego (maggiore età, cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti politici).
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Titolo di studio idoneo al profilo d’interesse (obbligo scolastico con qualifica per Area B, diploma di maturità per Area C, laurea specifica per Area D).
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Eventuali abilitazioni professionali, patenti o iscrizioni agli albi per i profili per cui è espressamente richiesto dal bando.
Come e quando presentare domanda
Le domande di partecipazione per il Concorso ASMEL dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma ufficiale AsmeLab.
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Apertura candidature: ore 12:00 del 15 settembre 2026.
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Scadenza termini: ore 12:00 del 30 settembre 2026.
Per accedere alla piattaforma e perfezionare l’invio della domanda sono necessari lo SPID o la CIE, una PEC personale intestata al candidato e il versamento della tassa di concorso pari a 15,00 euro per ciascun profilo scelto tramite sistema PagoPA.