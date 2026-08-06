Dopo l’approvazione a larga maggioranza da parte del Consiglio comunale del regolamento sulla definizione agevolata dei debiti nei confronti del Comune di Catania, l’Amministrazione ha illustrato finalità, modalità operative e opportunità offerte dalla cosiddetta “Pace fiscale La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi e della possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il sindaco Enrico Trantino, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, gli assessori Giuseppe Marletta e Daniele Bottino, la ragioniera generale Clara Leonardi, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, una rappresentanza del concessionario della riscossione Municipia e numerosi consiglieri comunali di maggioranza.

Trantino: “Punto di svolta storico nei rapporti con i cittadini”

“È un punto di svolta storico nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. “Saldare le morosità pregresse a condizioni agevolate rappresenta un fatto senza precedenti e un reale momento di pacificazione collettiva. Offriamo ai cittadini un’occasione irripetibile per rimettersi in regola e ripartire insieme. L’ampio sostegno espresso dal Consiglio comunale conferma la rilevanza di questa scelta. Le somme che saranno recuperate verranno destinate alla manutenzione delle strade, alla cura del verde pubblico e al potenziamento dei servizi essenziali, generando un circolo virtuoso che contribuirà a migliorare la qualità della vita della città”.

Cosa rientra e come fare domanda

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che la definizione agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali maturati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2025, comprendendo:

Per tributi e canoni sarà dovuta esclusivamente la quota capitale, oltre alle spese di notifica e procedura, con l’eliminazione integrale di sanzioni e interessi. Per le violazioni al Codice della Strada resterà dovuta la sola sanzione principale, senza interessi, mora e maggiorazioni.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma dedicata accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica, anche attraverso l’App “Catania” e il portale del Comune, direttamente oppure tramite professionisti, CAF o altri soggetti delegati.

Il regolamento prevede la possibilità di rateizzare il pagamento fino a 24 mesi per debiti non superiori a 5.000 euro e fino a 48 mesi per importi superiori. La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

Il commento delle istituzioni

“Ancora una volta il Consiglio comunale ha saputo cogliere l’opportunità offerta dalla normativa nazionale“, ha affermato il presidente Sebastiano Anastasi. “In piena collaborazione con l’Amministrazione abbiamo approvato rapidamente un regolamento frutto di un intenso lavoro di confronto e approfondimento che ha consentito di semplificare il testo, chiarire gli aspetti interpretativi e introdurre i necessari correttivi. Oggi la città dispone di uno strumento importante che potrà essere largamente utilizzato dai cittadini”.

“Questa definizione agevolata rappresenta una vera pacificazione tra il Comune e i contribuenti“, ha concluso l’assessore al Bilancio Giuseppe Marletta. “Offriamo la possibilità di mettersi in regola eliminando il peso di sanzioni e interessi, evitando le conseguenze derivanti da pignoramenti, ingiunzioni e fermi amministrativi. Allo stesso tempo, le risorse recuperate contribuiranno a rafforzare i servizi che il Comune è chiamato a garantire alla collettività”.