Controlli antidroga della Polizia: arrestato un 27enne in via Capo Passero

Proseguono senza sosta le attività della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio catanese. Gli agenti della Questura continuano a effettuare controlli mirati nei diversi quartieri della città, con l’obiettivo di individuare e interrompere le attività di cessione della droga, spesso organizzate con modalità sempre più rapide e difficili da intercettare, dalla consegna a domicilio agli scambi effettuati direttamente in strada.

Negli ultimi giorni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un catanese di 27 anni, sorpreso in via Capo Passero mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe ricevuto denaro da alcuni automobilisti che si fermavano per pochi istanti prima di ricevere degli involucri. Gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane nonostante, poco prima dell’intervento, un presunto complice lo avesse avvertito della presenza della Polizia attraverso una ricetrasmittente.

Nel marsupio quasi 50 grammi di droga

Durante il controllo, il 27enne è stato trovato in possesso di un marsupio contenente numerosi involucri di sostanze stupefacenti di diverso tipo. All’interno sono state rinvenute dosi di cocaina, crack e marijuana, per un peso complessivo di quasi 50 grammi, oltre a 90 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, su disposizione del pubblico ministero di turno, il 27enne, già condannato nel 2024 per reati della stessa natura, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.