Minacce alla madre per ottenere denaro: l’intervento della Polizia

Un 43enne Catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento degli agenti della Squadra Volanti è scattato in via Duca degli Abruzzi, a seguito della richiesta d’aiuto di un familiare preoccupato per la situazione all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente l’anziana madre, minacciandola per ottenere del denaro necessario, secondo l’ipotesi investigativa, all’acquisto di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti, il 43enne avrebbe tentato inizialmente di impedire l’ingresso nell’abitazione, opponendo resistenza e cercando di bloccare la porta. Successivamente avrebbe spintonato gli agenti intervenuti, che sono comunque riusciti a contenerlo e a riportare la situazione alla calma.

Una situazione diventata insostenibile: arresto per tentata estorsione

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso agli investigatori di ricostruire un quadro caratterizzato, secondo quanto riferito dalla famiglia, da episodi ripetuti di aggressività e continue richieste di denaro rivolte alla madre. La donna avrebbe raccontato agli agenti di essere stata sottoposta quotidianamente a pressioni e richieste economiche, quantificate in circa 10 euro al giorno, sempre secondo la ricostruzione investigativa, per acquistare le dosi di droga.

Una situazione che sarebbe diventata progressivamente insostenibile anche per il familiare convivente, che ha confermato quanto accaduto. L’intervento della Polizia di Stato ha interrotto una situazione ritenuta ormai critica, evitando che potesse degenerare ulteriormente. Il 43enne è stato quindi arrestato in flagranza per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo essere stato informato il Pubblico Ministero di turno, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

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