La Polizia di Stato ha intensificato, su tutto il territorio cittadino, le attività di controllo finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione ai furti di autovetture, alle razzie di parti di veicoli e ai furti in abitazione, spesso pianificati approfittando della momentanea assenza dei proprietari impegnati nelle vacanze estive.

Nel corso di un mirato servizio di controllo, predisposto nella zona di viale Tirreno dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, anche a seguito di un esposto presentato alla Polizia di Stato dai residenti del quartiere, è stato denunciato un pregiudicato catanese di 43 anni, sorpreso ad aggirarsi nei pressi di un condominio con un borsello portato a tracolla e tenuto stretto a sé.

Nel borsello nascosti passamontagna e strumenti da scasso

Non appena ha visto la pattuglia della Polizia, l’uomo ha provato a cambiare strada, dirigendosi, con passo svelto, verso una strada parallela. Lo strano atteggiamento da lui assunto non è passato inosservato e, per questa ragione, è stato raggiunto e fermato dai poliziotti. Il 43enne ha tentato di fornire giustificazioni poco credibili, farfugliando agli agenti di trovarsi nella zona per incontrare dei parenti e di aver dimenticato a casa i documenti di riconoscimento. Con il passare dei minuti, l’uomo è diventato sempre più insofferente al controllo, stringendo a sé il borsello.

A quel punto i poliziotti hanno proceduto alla verifica del contenuto della borsa, rinvenendo al suo interno un passamontagna, una chiave inglese, due pinze, una torcia e tre grimaldelli, strumenti comunemente utilizzati per le effrazioni. Gli oggetti sono stati sequestrati, anche perché il 43enne non avrebbe fornito una giustificazione plausibile sul loro possesso in relazione alle circostanze di tempo e luogo del controllo.

Considerata l’assenza di documenti di identificazione, l’uomo è stato accompagnato negli uffici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Catania per essere sottoposto agli accertamenti foto-segnaletici e consentirne la completa identificazione. Dagli accertamenti è emerso che il 43enne aveva già diversi precedenti specifici per furto aggravato e per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.