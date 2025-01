È morto questa mattina alle 6 Giuseppe Francesco Castiglione, il 21enne ferito gravemente ieri pomeriggio a Catania in un agguato a colpi di pistola.

Il ricovero d’urgenza

Il giovane è deceduto all’ospedale Garibaldi Centro a causa delle gravi lesioni al torace riportate, che hanno provocato un arresto cardiaco fatale nonostante il ricovero d’urgenza e un delicato intervento chirurgico.

L’aggressore si è costituito

L’aggressore, un 20enne, si è costituito ieri sera presso i carabinieri di Misterbianco. Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell’agguato potrebbe essere di natura passionale. Castiglione, incensurato, è stato colpito da cinque proiettili esplosi dal coetaneo, che poi si è dato alla fuga in moto. Il presunto omicida, ora indagato per il reato di omicidio, è stato interrogato per tutta la notte negli uffici della questura.