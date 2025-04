Ha ripreso regolarmente da stamane la circolazione stradale su via Amenano, nel tratto da via Lenin alla Strada per San Giovanni Galermo. Il tracciato, totalmente rimodernato, renderà più fluido e sicuro il traffico nell’area. Si sono infatti conclusi alcuni degli interventi connessi alla costruzione della nuova strada di collegamento tra la tangenziale di Catania e i quartieri di Serra, Poggiolupo e Lineri di Misterbianco (I lotto funzionale della “Strada dell’Etna”). L’impresa esecutrice dell’opera, appaltata dalla Città metropolitana di Catania, ha ultimato le nuove rotatorie su via Amenano e tutti gli interventi su impianti e finitura stradale.

Il sindaco Marco Corsaro ha oggi compiuto un nuovo sopralluogo sul posto, vigilando sul regolare svolgimento delle operazioni, accompagnato dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Santo Tirendi, dai tecnici e dalla Polizia locale. Nei prossimi giorni, una volta espletati alcuni passaggi burocratici da parte di Anas, si procederà all’apertura al traffico dei nuovi svincoli del collegamento con la Tangenziale di Catania, dotando così la città di Misterbianco di un nuovo accesso verso la strategica arteria stradale.