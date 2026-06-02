Nella tarda serata di ieri, 1 giugno 2026, alle ore 22:12 UTC (corrispondenti alle 00:12 di oggi, 2 giugno 2026, ora italiana), si è verificata una notevole scossa di terremoto di magnitudo 6.2.

​Dati dell’evento sismico

​Secondo i primi rilevamenti, l’epicentro è stato localizzato a una profondità significativa di circa 250 km. Le coordinate geografiche registrate sono 39.1550 di latitudine e 15.8210 di longitudine, in un’area situata al largo della costa cosentina, non lontano dalla zona di Amantea.

​Ampio raggio di percezione

​Il sisma, data la sua intensità, è stato avvertito in un raggio molto vasto. Oltre alle segnalazioni giunte da gran parte della Calabria e persino dal nord barese, la scossa è stata distintamente percepita anche varie zone della Sicilia, compresa la provincia di Catania.notizr