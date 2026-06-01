Un piano straordinario di investimenti regionale ridisegna il futuro del patrimonio storico dell’isola. All’ombra dell’Etna arrivano risorse cruciali per il restauro di Castello Ursino, della ex Manifattura Tabacchi e del Teatro Maugeri di Acireale.

Il dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana ha dato il via libera a una programmazione epocale grazie ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. All’interno della linea d’intervento incentrata su “Patrimonio e paesaggio”, la Regione Siciliana investirà complessivamente poco meno di 183 milioni di euro per ben 57 interventi distribuiti su tutto il territorio isolano. Le risorse rientrano nell’ambito dello storico Accordo per la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana. Tutti gli interventi in Sicilia

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’eccezionalità della manovra: «Si tratta di un programma di investimenti senza precedenti che conferma la centralità della cultura nelle politiche di sviluppo del nostro governo». Un concetto ribadito dall’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, il quale ha rimarcato come il patrimonio non sia solo memoria, ma una «leva decisiva per il futuro della Sicilia».

Il ruolo centrale di Catania e della sua provincia

All’interno di questo monumentale piano di riqualificazione, la Città metropolitana di Catania recita un ruolo di primissimo piano, posizionandosi tra le aree maggiormente beneficiarie delle risorse economiche. Al territorio etneo sono stati infatti destinati ben 25.997.069 euro, che serviranno a finanziare sette grandi interventi strategici legati alla tutela, al restauro e alla fruizione pubblica di palazzi storici, complessi museali e monumenti architettonici di inestimabile valore.

Mentre altre province si spartiscono fette minori del fondo, Catania si impone come hub nevralgico della Sicilia orientale per la spesa culturale, superando i pur cospicui stanziamenti di Agrigento, Trapani, Siracusa e Caltanissetta.

I grandi cantieri nel cuore del capoluogo etneo

Gli interventi previsti nel comune di Catania andranno a sanare ferite storiche e a potenziare la rete museale cittadina, con progetti che si trovano già in fase avanzata di progettazione o di affidamento dei servizi tecnici. Le prime gare d’appalto per i lavori prenderanno il via tra il 2026 e il 2027.

La rinascita del Castello Ursino e della Cattedrale

In cima all’agenda figura la riqualificazione del Castello Ursino, l’antica fortezza federiciana che rappresenta il cuore pulsante della storia medievale catanese. I fondi permetteranno interventi strutturali e di valorizzazione per rendere il maniero e il suo museo civico moderni, accessibili e pronti agli standard internazionali. Parallelamente, un intervento di altissimo valore storico-artistico riguarderà il restauro delle absidi della Cattedrale di Sant’Agata, un’opera fondamentale per preservare l’integrità monumentale del Duomo cittadino.

Nuovi poli culturali: ex manifattura tabacchi ed ex ospedale Santa Marta

Un massiccio investimento è destinato alla ex Manifattura Tabacchi, imponente esempio di archeologia industriale già individuato come sede del Museo Interdisciplinare di Catania. Il finanziamento FSC permetterà il recupero funzionale del secondo piano e il restauro conservativo di tutti i prospetti esterni.

Altro snodo cruciale per la gestione del territorio sarà il recupero del complesso dell’ex ospedale Santa Marta: la struttura immobiliare verrà interamente rifunzionalizzata per diventare la nuova, prestigiosa sede della Soprintendenza dei Beni culturali di Catania, accentrando i servizi di tutela in uno spazio urbano rigenerato.

Gli interventi nel territorio provinciale: Acireale e il parco vasalotto

La visione strategica del piano della Regione non si ferma ai confini della città, ma abbraccia l’intera area metropolitana valorizzando le eccellenze del territorio provinciale.

Il restauro del Teatro Maugeri ad Acireale

Grande soddisfazione per la comunità acese: tra i sette interventi finanziati spicca il restauro del Teatro comunale Maugeri di Acireale. Lo storico teatro, da tempo in attesa di interventi strutturali definitivi, riceverà la linfa necessaria per tornare a splendere, restituendo alla cittadinanza un fulcro per le arti sceniche e lo spettacolo dal vivo, fondamentale per l’indotto turistico delle storiche Vie del Barocco.

Riqualificazione ambientale del Parco Casalotto

Completa il quadro etneo il progetto di riqualificazione del Parco Casalotto. L’intervento punta a coniugare la tutela ambientale con la fruizione sociale degli spazi verdi storici, offrendo una nuova chiave di lettura per lo sviluppo sostenibile delle aree extraurbane della provincia.

Con l’avvio definitivo delle procedure operative, Catania e il suo comprensorio si candidano a vivere una vera e propria stagione di rinascimento culturale, trasformando i cantieri edili in un volano di sviluppo economico, occupazionale e turistico per tutta la Sicilia orientale.