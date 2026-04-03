Quest’anno le uova di Pasqua riservano una sorpresa speciale per tutti i catanesi e i turisti che affolleranno le vie del centro. Domenica 5 aprile, in occasione della festività pasquale, la Città Metropolitana di Catania apre le porte dei suoi tesori più preziosi con un’iniziativa imperdibile: l’ingresso ai musei de “Le Ciminiere” al costo simbolico di 1 euro.
Mentre le tavole si imbandiscono per il pranzo festivo, il sistema museale cittadino offre un’alternativa nutriente per lo spirito.
Per le tariffe ufficiali, gli orari di apertura, le prenotazione e info varie consultare siti o pagine dei relativi musei
Un menù culturale per il 5 Aprile (Pasqua)
Se cercate un modo originale per trascorrere il pomeriggio di Pasqua dopo il tradizionale pranzo, il complesso “Le Ciminiere” propone tre percorsi unici:
- Museo Storico dello Sbarco in Sicilia – 1943 – per riflettere sul valore della pace e della libertà proprio nel giorno della Rinascita. Un viaggio toccante tra uniformi, simulazioni e testimonianze del conflitto che ha segnato la Sicilia.
- Museo del Cinema di Catania – per sognare ad occhi aperti tra le scenografie e i cimeli della settima arte, celebrando la Sicilia come set cinematografico d’eccellenza che ha incantato il mondo intero.
- Museo degli Antichi Strumenti di Scrittura – Un’immersione nell’evoluzione del pensiero umano, dalle origini della comunicazione fino ai giorni nostri, attraverso una collezione rara di strumenti che hanno scritto la storia.
Altri musei aperti in città (tariffa ridotta da verificare)
- Palazzo della Cultura, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, visitabili le mostre “New York 80”, dalle ore 10,00 alle ore 19,00; “Fimmini di Fora – Viste di Intra” dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ingresso libero;
- Museo Emilio Greco (nel Palazzo della Cultura), dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso entro le ore 18,00 (il biglietto si acquista al Museo Vincenzo Bellini);
- Museo Vincenzo Bellini, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, ultimo ingresso entro le ore 18,00 (il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco, nel Palazzo della Cultura);
- Polo Museale Santa Chiara, via Castello Ursino 20 dalle ore 9,00 alle ore 19,00, visitabili le mostre “Kouros ritrovato”e “Romantica”, ultimo ingresso ore 18,00;
- Gam, Galleria d’Arte Moderna, via Castello Ursino 26 (aperta domenica 5 e chiusa lunedì 6 aprile), ingresso libero dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00, in calendario la mostra di Antonio Recca “Il silenzio del gesto. Nel punto esatto in cui mi perdo comincio a sentire”;
- Chiesa di San Nicolò l’Arena, ingresso libero, dalle ore 09:00 alle ore 18,30, ultimo ingresso entro le ore 18,00;
- Anfiteatro Romano, piazza Stesicoro, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, ultimo ingresso ore 18,30.
…in aggiornamento (Per Segnalazioni scrivere esclusivamente all’indirizzo “redazione@liveunict.com”)