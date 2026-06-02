Un percorso straordinario che unisce le radici siciliane all’eccellenza accademica mondiale: l’avvocato catanese Salvo Arena, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Catania (Unict), è stato eletto nel Board of Overseers dell’Università di Harvard, uno dei due organi di governo del celeberrimo ateneo statunitense.

Arena, noto avvocato internazionale e socio dello studio legale Chiomenti, ha ottenuto lo scranno parlamentare accademico grazie al voto della comunità globale dei circa 400 mila “alumni” (gli ex studenti) dell’università, superando la soglia dei diecimila voti necessari per l’elezione. Una nomina di assoluto rilievo che segue un altro prestigioso traguardo: ad aprile 2025, Arena aveva già ricevuto l’Harvard Law School Award – riconoscimento assegnato negli ultimi quarant’anni a sole 62 personalità illustri, tra cui l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Il Board of Overseers, composto da 30 membri, si differenzia dai consigli di altri atenei americani proprio per la natura interamente elettiva delle sue cariche, slegate da logiche di donazioni economiche. L’organismo non si occupa della gestione operativa quotidiana, ma esercita una funzione cruciale di supervisione strategica, valutazione e mantenimento degli altissimi standard accademici. Tra i compiti principali figurano la direzione del processo di “visitation” (la valutazione periodica di facoltà, dipartimenti e biblioteche) e l’esercizio del diritto di veto e approvazione sulle nomine della leadership, inclusa quella del Presidente di Harvard e dei membri della Harvard Corporation.