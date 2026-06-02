Avvertita a Catania e provincia pochi minuti fa una scossa di terremoto, ben percepita da buona parte della popolazione. Si attendono i dati INGV per informazioni riguardanti l’epicentro e la magnitudo.
In aggiornamento…
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Per oggi venerdì 29 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. La protesta interesserà...
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Sciopero aerei 11 maggio: sarà un mese pieno di stop per quanto riguarda i trasporti. Il settore dell'aviazione si prepara a una giornata difficile per lunedì. È stato infatti proclamato...
L' Università di Catania ha deliberato il rimborso del 50% delle tasse universitarie per i dipendenti a tempo indeterminato, o...Leggi articoloDetails
Il ponte del 2 giugno segna di fatto l’inizio della stagione estiva sulla rete stradale italiana. Secondo le stime di...Leggi articoloDetails
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