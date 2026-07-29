Nel pomeriggio di oggi si è verificato un tamponamento a catena lungo la strada statale 121 Catanese, all’altezza dello svincolo di Piano Tavola, sulla carreggiata in direzione Catania.
Secondo le prime ricostruzioni e informazioni disponibili, l’impatto tra i diversi veicoli coinvolti non avrebbe fortunatamente provocato feriti gravi.
L’incidente sta tuttavia causando pesanti disagi al traffico: si registrano infatti lunghi incolonnamenti e forti rallentamenti, con numerosi automobilisti rimasti bloccati lungo l’arteria stradale.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.