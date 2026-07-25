Un video diventato virale sui social media e trasmesso dalle principali emittenti televisive thailandesi ha scatenato una dura bufera mediatica a Bangkok, costringendo l’Ambasciata d’Italia a intervenire con una nota ufficiale di scuse. Protagonista della vicenda un gruppo di ragazzi italiani, in gran parte minorenni, immortalati mentre deridevano e insultavano una passeggera a bordo della metropolitana sopraelevata della capitale.

​I giovani si trovavano in Thailandia per una vacanza-studio organizzata dalla società Travelling Fox e sostenuta dall’INPS per i figli dei dipendenti pubblici.

​La dinamica dell’episodio e la bufera social

​L’episodio, avvenuto lo scorso 23 luglio, è scaturito dopo che una passeggera thailandese ha chiesto con garbo al gruppo di abbassare il volume della voce a bordo del treno. La reazione dei ragazzi è stata immediata e provocatoria: oltre a filmare la donna tra risate e gesti irrispettosi, uno di loro ha pronunciato la frase che ha sollevato la maggiore indignazione: “Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese”.

​Il filmato si è diffuso rapidamente in rete, provocando un’ondata di sdegno tra i cittadini e gli utenti locali, che hanno inondato la pagina Facebook ufficiale della rappresentanza diplomatica italiana chiedendo provvedimenti immediati e un’indagine sull’accaduto.

​Le scuse dell’Ambasciata e il rientro in Italia

​Di fronte al montare delle polemiche, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui condanna fermamente il “comportamento inappropriato” tenuto dal gruppo, rivolgendo le proprie scuse alla popolazione thailandese.

​Pochi giorni dopo, la stessa Ambasciata ha diffuso un video di riparazione in cui tre accompagnatori della spedizione e il giovane protagonista della frase incriminata hanno chiesto pubblicamente scusa per l’offesa recata alla cultura e all’ospitalità del Paese ospitante. Gli organizzatori hanno inoltre confermato che per il ragazzo coinvolto è stato disposto l’immediato rientro anticipato in Italia.