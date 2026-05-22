Un nuovo passo avanti per il prolungamento della metropolitana verso Misterbianco. Dopo mesi segnati dalla chiusura del contenzioso con il precedente appaltatore e dalla successiva riassegnazione dei lavori, Ferrovia Circumetnea e il Consorzio Stabile SIS hanno depositato il progetto esecutivo della tratta Monte Po–Misterbianco Centro. Un’infrastruttura strategica che punta a rivoluzionare la mobilità tra Catania e l’hinterland etneo, rafforzando i collegamenti con uno dei comuni più popolosi dell’area metropolitana.

Un’opera strategica per la mobilità dell’hinterland

La nuova tratta rappresenta uno degli interventi più attesi per il sistema di trasporto dell’area catanese. Il collegamento tra Monte Po e Misterbianco Centro consentirà infatti di integrare ancora di più il territorio con la rete metropolitana già esistente, offrendo un’alternativa concreta al traffico veicolare quotidiano. Il deposito del progetto esecutivo segna un momento decisivo nell’iter amministrativo dell’opera, dopo una lunga fase di rallentamenti legati alle vicende contrattuali con il precedente appaltatore.

A dare notizia dell’avanzamento è stato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che nelle ultime settimane ha mantenuto un confronto costante con gli enti coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di accelerare i tempi e garantire alla città un collegamento moderno, efficiente e capace di incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Due nuove stazioni tra centro urbano e area commerciale

La tratta Monte Po–Misterbianco Centro si svilupperà per circa 2,7 chilometri interamente in galleria naturale, una scelta progettuale studiata per limitare l’impatto sul tessuto urbano e ridurre le interferenze con le infrastrutture esistenti. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due nuove fermate strategiche: “Misterbianco Distretto Commerciale” e “Misterbianco Centro”.

La prima servirà una delle aree produttive e commerciali più importanti del territorio, mentre la seconda collegherà direttamente il cuore della città con il sistema metropolitano catanese. Oltre alle gallerie e alle stazioni, l’intervento comprenderà opere civili, impianti tecnologici, armamento ferroviario e sistemazioni esterne, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura moderna e funzionale.

Corsaro: “Opera destinata a cambiare il territorio”

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Corsaro, che ha definito il deposito del progetto esecutivo “un passo significativo” verso la realizzazione della metropolitana tanto attesa dalla città. Il primo cittadino ha sottolineato come Misterbianco continui a mantenere un’interlocuzione costante con tutti i livelli istituzionali coinvolti, nel tentativo di garantire continuità e concretezza all’opera.

“Siamo di fronte a un’opera che rafforzerà il ruolo della città nell’area metropolitana, avvicinando cittadini e famiglie ai principali nodi di trasporto. Presto presenteremo il progetto alla città in un momento pubblico, per condividere i dettagli di un’infrastruttura destinata a cambiare la mobilità e la vita quotidiana di tutti noi”. Dichiarazione Corsaro, Sindaco di Misterbianco.

Secondo il sindaco Marco Corsaro, la nuova tratta metropolitana rappresenterà un’infrastruttura strategica per rafforzare il ruolo di Misterbianco all’interno dell’area metropolitana di Catania, migliorando i collegamenti con i principali nodi di trasporto e facilitando gli spostamenti quotidiani di cittadini e pendolari. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che il progetto sarà presto presentato ufficialmente alla città nel corso di un incontro pubblico, durante il quale verranno illustrati dettagli, tempistiche e ricadute di un’opera destinata a incidere profondamente sulla mobilità del territorio.

I prossimi passaggi verso l’avvio dei lavori

Con il deposito del progetto esecutivo si apre ora una nuova fase dell’iter burocratico. Il prossimo step sarà l’esame tecnico da parte del Comitato del Ministero delle Infrastrutture, cui seguirà l’approvazione del Commissario straordinario dell’opera, Virginio Di Giambattista. Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con l’avvio effettivo dei lavori.

L’estensione della metropolitana verso Misterbianco rappresenta una delle opere infrastrutturali più importanti per il futuro dell’area etnea. Un progetto che punta non soltanto a migliorare gli spostamenti quotidiani, ma anche a incentivare sviluppo urbano, sostenibilità e integrazione territoriale. Per migliaia di pendolari, studenti e lavoratori potrebbe significare un cambiamento radicale nel modo di vivere e attraversare la città metropolitana di Catania.