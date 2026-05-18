Meteo Sicilia: dopo una settimana caratterizzata da giornate quasi estive e picchi termici che hanno toccato i 26 gradi, ora le temperature saranno in leggera diminuzione. Questo avvio di settimana segna infatti un’inversione di rotta su tutta la Regione Sicilia. Il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con frequenti annuvolamenti, le temperature subiranno una diminuzione. Di seguito, le previsioni dettagliate giorno per giorno per orientarsi al meglio in questa nuova e instabile settimana di maggio.

Meteo Sicilia, le previsioni meteo per oggi

Questo lunedì si apre con il cielo grigio su tutta la Sicilia. Una fitta coltre di nuvole coprirà il sole in tutti i capoluoghi dell’isola, portando un clima decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi. Catania sarà la città più calda, con una temperatura massima di 22 gradi e una minima di 14 gradi. Subito dopo si piazza Messina, dove si registreranno 21 gradi di massima e 14 gradi di minima. Il termometro si fermerà invece a 20 gradi nelle città di Palermo, Siracusa e Caltanissetta. Nelle restanti province siciliane le temperature massime non riusciranno a superare la soglia dei 20 gradi. La città in assoluto più fredda della regione sarà Enna. Nel capoluogo siciliano il calo termico si farà sentire soprattutto durante le ore serali e notturne, quando la minima scenderà addirittura a soli 6 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni meteo per martedì

La situazione meteorologica non cambierà il giorno seguente, ci sarà però qualche piccolo miglioramento. Le nuvole inizieranno ad andarsene da Palermo, Agrigento, Trapani, Siracusa e Caltanissetta, lasciando spazio a un po’ di sole. Anche le temperature saranno quasi uguali a quelle del giorno prima. Catania e Palermo saranno le città più calde, con una massima di 22 gradi. Subito dopo troviamo Siracusa con una massima di 21 gradi. La città più fredda sarà ancora una volta Enna, dove la sera e la notte la temperatura scenderà fino a soli 6 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni meteo per mercoledì

La situazione meteorologica in Sicilia inizierà a migliorare. Il cielo sarà più limpido grazie alle nuvole che cominceranno ad allontanarsi, lasciando spazio a ampie schiarite. Anche le temperature faranno registrare un leggero rialzo, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Catania si confermerà la città più calda dell’isola, con una temperatura massima di 23 gradi e una minima di 14 gradi. Il clima si farà piacevole anche nel resto della regione: le città di Palermo, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Agrigento toccherà infatti i 22 gradi di massima. Anche le temperature minime saliranno di qualche grado in tutta l’isola. La città più fredda si confermerà ancora una volta Enna, dove comunque il termometro guadagnerà un grado rispetto ai giorni precedenti, scendendo a 7 gradi durante le ore serali e notturne.