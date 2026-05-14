Meteo Sicilia: Nel complesso, il meteo Sicilia tra il 14 e il 17 maggio mostra un’evoluzione tipicamente primaverile. Si parte con una fase relativamente stabile giovedì, seguita da un progressivo peggioramento tra venerdì e sabato, fino a un miglioramento domenica. Di seguito le previsioni giorno per giorno!

Meteo Sicilia: Giovedì 14 maggio

Il meteo Sicilia per giovedì 14 maggio si presenta nel complesso stabile, ma con una nuvolosità variabile che interesserà soprattutto le zone interne e il settore tirrenico. Nonostante la presenza di qualche addensamento, il tempo resta generalmente asciutto su gran parte dell’isola.

Le temperature si mantengono su valori tipicamente primaverili, con massime comprese tra 18 e 25 gradi. I venti soffiano deboli o moderati dai quadranti occidentali, contribuendo a una sensazione climatica mite e ventilata.

Venerdì 15 maggio

Il meteo Sicilia di venerdì 15 maggio mostra un peggioramento più evidente a causa dell’arrivo di correnti instabili sul Mediterraneo. La nuvolosità diventa più compatta e aumentano le possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto nelle aree interne e settentrionali.

Le temperature registrano un lieve calo, pur restando su valori primaverili. Il cielo alterna fasi molto nuvolose a temporanee aperture, con possibili rovesci nel corso del pomeriggio.

Sabato 16 maggio

La giornata di sabato 16 maggio rappresenta la fase più instabile del periodo. Il meteo risentirà del transito di una perturbazione che porta rovesci e temporali sparsi su diverse zone dell’Isola.

I fenomeni risultano più probabili lungo il versante tirrenico e nelle aree centro-orientali. Le temperature calano leggermente e i venti tendono a rinforzare dai quadranti occidentali, rendendo il quadro meteorologico più dinamico e variabile.

Meteo Sicilia: Domenica 17 maggio

Per domenica 17 maggio si intravede un miglioramento progressivo del meteo Sicilia. La perturbazione tende ad allontanarsi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.

Nelle prime ore sono ancora possibili residui fenomeni, ma successivamente il tempo torna più stabile e soleggiato. Le temperature risultano in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con un clima più gradevole.