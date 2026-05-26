Meteo Sicilia: in Sicilia arriva il primo vero assaggio d’estate! Nei prossimi giorni il tempo sarà stabile, con cieli sereni e tanto sole su tutta l’isola. Il caldo sarà il protagonista. Le temperature saliranno rapidamente e il termometro toccherà addirittura i 30 gradi! Queste giornate calde e soleggiate sono l’occasione perfetta per fare i primi viaggi verso il mare e cercare un po’ di refrigerio. Di seguito tutte le temperature nel dettaglio e le previsioni per la nostra città di Catania.

Meteo Sicilia, previsioni per oggi

La giornata odierna in Sicilia sarà caratterizzata da una spiccata variabilità: i cieli di tutti i capoluoghi dell’isola si presenteranno infatti coperti da nubi sparse. Nonostante la presenza delle nuvole, la colonnina di mercurio continuerà a salire, portando un aumento diffuso delle temperature su tutta la regione. La città più calda di oggi sarà Catania, dove si registreranno temperature massime fino a 28 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 19 gradi. Subito dopo si piazzano Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, tutte appaiate con una temperatura massima prevista di 27 gradi. La situazione sarà invece ben diversa nelle zone interne e collinari: il valore più basso della giornata spetta infatti a Enna, dove durante le ore serali e notturne il termometro scenderà sensibilmente, regalando un clima decisamente fresco con ben 12 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni per mercoledì 27 maggio

La giornata di mercoledì vedrà un netto miglioramento del meteo su parte dell’isola. Il cielo tornerà infatti a essere sereno e le nuvole abbandoneranno definitivamente le città di Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Nel resto dei capoluoghi siciliani, invece, l’atmosfera resterà ancora un po’ instabile con la presenza di qualche nube sparsa. Dal punto di vista termico, le temperature sono ancora in ascesa. La città più calda si riconferma Catania, dove si registreranno picchi massimi fino a 29 gradi, mentre le minime notturne non scenderanno sotto i 19 gradi. Clima pienamente estivo anche a Messina, Palermo e Caltanissetta, che seguiranno a ruota il capoluogo etneo con temperature massime di 28 gradi. L’estremo opposto si registrerà invece a Enna: la città sul monte si conferma la più fresca dell’isola, con il termometro che scenderà fino a soli 13 gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, previsioni per giovedì 28 maggio

La giornata di giovedì 28 maggio sarà segnata da un deciso balzo in avanti delle temperature su tutta la Sicilia. Il caldo continuerà a intensificarsi, regalando un clima tipicamente estivo a gran parte dell’isola. Le città più calde della giornata saranno Agrigento e Caltanissetta, dove la colonnina di mercurio toccherà la soglia dei 30 gradi. Non saranno da meno Catania e Ragusa, che seguiranno subito dopo con temperature massime previste fino a 29 gradi.