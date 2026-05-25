Nel pomeriggio odierno una vasta nube di fumo che sembra provenire da Catania nord, zona Canalicchio, è visibile da tutta la città. La situazione sta richiedendo un massiccio dispiegamento di forze. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto. Per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto, si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero. Secondo le prime ricostruzioni, un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito nel corso delle operazioni di spegnimento.

Le origini del rogo sono, al momento, ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti dovranno stabilire se l’incendio sia di natura accidentale o dolosa, una volta che l’area sarà completamente messa in sicurezza.

In aggiornamento…