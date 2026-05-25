Ancora sangue sulle strade di Catania. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra via Umberto e via Musumeci, dove, per cause ancora in fase di accertamento, una moto e uno scooter si sono violentemente scontrati. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due giovani coinvolti: un ragazzo catanese di 21 anni e un 23enne originario dello Sri Lanka. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è apparsa subito gravissima.

Vani i tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare i due giovani. Ogni tentativo, però, si è purtroppo rivelato inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. Toccherà ora agli agenti della polizia locale, intervenuti per eseguire i rilievi, ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. L’ennesima tragedia della strada che scuote profondamente la città.