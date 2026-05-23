Durante un controllo in via Cavaliere, nella zona di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt imposto dalla Polizia Locale e nel tentativo di sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi.

Dopo essersi dato alla fuga percorrendo diverse strade cittadine anche contromano, il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini svolte nei momenti successivi dagli operatori della Polizia Locale. Nella notte il ventunenne, assistito da un legale, si è presentato al comando della Municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.

Individuato con le telecamere: il 21enne finisce ai domiciliari

Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. Sul grave fatto accaduto, il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia Locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco hanno diffuso una nota: