A seguito delle tensioni e degli scontri avvenuti in occasione della gara di andata contro il Lecco, il Ministero dell’Interno ha disposto un provvedimento drastico che colpisce duramente le tifoserie.
La misura prevede il blocco delle trasferte per i tifosi del Catania fino al mese di febbraio 2027. Lo stop non riguarda solo i sostenitori rossazzurri, ma è stato esteso anche alla tifoseria del Lecco, entrambi finiti sotto la lente d’ingrandimento delle autorità per i recenti episodi di violenza che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica.
Il provvedimento, adottato nei casi previsti dalla normativa per sanzioni superiori ai tre mesi, dispone la chiusura definitiva del settore ospiti in tutte le gare esterne del Catania. Il divieto si applica indistintamente a tutti i residenti nella Città Metropolitana di Catania. In attesa che le indagini permettano di identificare i singoli responsabili per l’emissione di eventuali Daspo individuali, le Questure interessate avranno facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, inclusa la sospensione della vendita dei tagliandi per qualsiasi settore dello stadio a chi non sia residente nella regione che ospita l’evento sportivo.