Sarà Gianquinto della sezione di Parma ad arbitrare l’attesissimo match tra Catania e Lecco. Il direttore di gara emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi (Roma 1) e Stefania Genoveffa Signorelli (Paola). Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Alessandro Silvestri (Roma 1), mentre in sala VAR agiranno Francesco Cosso (Reggio Calabria) e l’AVAR Dario Di Francesco (Ostia Lido).

I precedenti con l’arbitro

Sono due i precedenti tra il Catania e il fischietto di Parma, entrambi caratterizzati da forti emozioni e discussioni:

Crotone-Catania (3-2): Risalente alla scorsa stagione. I rossazzurri, sotto di tre reti, riuscirono a riaprire la gara grazie al gol di Stoppa e a un’autorete di Giron, senza però completare la rimonta.

Casertana-Catania: Match della stagione regolare terminato in pareggio e condito da pesanti polemiche. Nel mirino finirono il rigore concesso alla Casertana nei minuti di recupero e l’espulsione del difensore rossazzurro Ierardi, sanzionato poi con ben quattro giornate di squalifica.

Quando si gioca e dove vederla

I quarti di finale dei playoff di Serie C si giocano in modalità andata e ritorno. La sfida decisiva si disputerà allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania.

⏱️ Data e Orario

Dove vederla in TV e Streaming

Il match sarà visibile sia tramite abbonamento che in chiaro: