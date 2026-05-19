Sarà Gianquinto della sezione di Parma ad arbitrare l’attesissimo match tra Catania e Lecco. Il direttore di gara emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi (Roma 1) e Stefania Genoveffa Signorelli (Paola). Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Alessandro Silvestri (Roma 1), mentre in sala VAR agiranno Francesco Cosso (Reggio Calabria) e l’AVAR Dario Di Francesco (Ostia Lido).
I precedenti con l’arbitro
Sono due i precedenti tra il Catania e il fischietto di Parma, entrambi caratterizzati da forti emozioni e discussioni:
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Crotone-Catania (3-2): Risalente alla scorsa stagione. I rossazzurri, sotto di tre reti, riuscirono a riaprire la gara grazie al gol di Stoppa e a un’autorete di Giron, senza però completare la rimonta.
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Casertana-Catania: Match della stagione regolare terminato in pareggio e condito da pesanti polemiche. Nel mirino finirono il rigore concesso alla Casertana nei minuti di recupero e l’espulsione del difensore rossazzurro Ierardi, sanzionato poi con ben quattro giornate di squalifica.
Quando si gioca e dove vederla
I quarti di finale dei playoff di Serie C si giocano in modalità andata e ritorno. La sfida decisiva si disputerà allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania.
⏱️ Data e Orario
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Partita: Catania – Lecco (Gara di Ritorno)
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Quando: Mercoledì 20 maggio 2026
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Orario: Fischio d’inizio alle ore 20:30
Dove vederla in TV e Streaming
Il match sarà visibile sia tramite abbonamento che in chiaro:
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In chiaro (Gratis): Diretta TV su Rai Sport (Canale 58 del Digitale Terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay.
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In abbonamento: Diretta TV su Sky Sport (canali dedicati ai playoff di Serie C) e in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati al pacchetto Sport.