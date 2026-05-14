Catania si prepara ad affrontare il Lecco nel doppio confronto valido per i quarti di finale dei playoff. Il programma della sfida prevede:
Andata: Si giocherà domenica in trasferta, con i rossazzurri impegnati sul campo dei lombardi.
Ritorno: Il match decisivo si disputerà mercoledì tra le mura amiche dello stadio Massimino, dove il Catania potrà contare sulla spinta del proprio pubblico per centrare la qualificazione.
I 4 accoppiamenti sono:
– Casarano-Union Brescia;
– Salernitana-Ravenna;
– Potenza-Ascoli;
– Lecco-Catania.
Definito anche il tabellone con il percorso fino alla finale che porterà all’ultima promossa in Serie B
Il quadro completo del sorteggio del secondo turno nazionale
Partite di andata (domenica 17 maggio)
Casarano-Union Brescia
Salernitana-Ravenna
Potenza-Ascoli
Lecco-Catania
Partite di ritorno (mercoledì 20 maggio)
Union Brescia-Casarano
Ravenna-Salernitana
Ascoli-Potenza
Catania-Lecco