Tutto pronto allo stadio “Rigamonti-Ceppi” per il fischio d’inizio di Lecco-Catania. A pochi minuti dal via, l’allenatore degli etnei Domenico Toscano ha sciolto gli ultimi dubbi della vigilia, diramando l’undici titolare che scenderà in campo dal primo minuto per dare l’assalto ai tre punti in questa delicata trasferta lombarda.

I rossazzurri si dispongono sul terreno di gioco con l’ormai collaudato modulo 3-4-2-1, cercando di sfruttare la solidità difensiva e la rapidità sulle corsie esterne per scardinare la retroguardia dei padroni di casa. Playoff Serie C: stasera c’è Lecco-Catania. Dove vederla in diretta TV e streaming gratis

La difesa a protezione di Dini

Tra i pali confermatissimo Dini. Davanti a lui, la linea a tre tracciata dal tecnico rossazzurro vede agire Ierardi sul centro-destra, il pilastro Miceli in posizione centrale e Pieraccini a completare il terzetto sul centro-sinistra. Una retroguardia fisica, chiamata a tenere alta la concentrazione contro l’attacco bluceleste.

Di Tacchio e Quaini guidano il centrocampo

La diga mediana sarà guidata dall’esperienza del capitano Di Tacchio, affiancato da Quaini nel ruolo di vice-capitano. Sulle fasce laterali, Toscano si affida alla spinta e alla corsa di Casasola sulla corsia di destra e di Celli sulla corsia opposta, con il compito di fare le due fasi per garantire equilibrio alla squadra.

Forte il terminale offensivo, supportato da Bruzzaniti e Cicerelli

Sulla trequarti spazio all’estro e alla fantasia. Saranno Bruzzaniti e Cicerelli ad agire tra le linee, pronti a inventare la giocata e a inserirsi negli spazi. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Forte, schierato come punta centrale e terminale offensivo di riferimento.

L’undici iniziale e i calciatori a disposizione

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.

A disposizione del tecnico in panchina siedono il secondo portiere Bethers, i difensori Allegretto e Cargnelutti, i centrocampisti Raimo, Jiménez e Donnarumma, l’esterno offensivo D’Ausilio e gli attaccanti Rolfini e Caturano, pronti a subentrare a gara in corso per cambiare il volto del match.