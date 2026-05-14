Il Catania giocherà la gara d’andata a Lecco domenica 17 maggio alle 20:45.
Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport.
La gara di ritorno, in programma allo Stadio Angelo Massimino, si disputerà mercoledì 20 maggio alle 20:30.
Il Catania giocherà la gara d’andata a Lecco domenica 17 maggio alle 20:45.
Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport.
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