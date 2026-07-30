Puntuali, alle ore 12, sul sito web ufficiale della Lega Pro sono stati pubblicati i calendari del prossimo campionato di Serie C. Per il Catania, guidato dal tecnico Emilio Longo, debutto casalingo allo stadio “Angelo Massimino” contro l’Inter under 23. Uno scontro inedito visto che la scorsa stagione, anno di fondazione, la squadra nerazzurra ha militato nel girone A.

Al “Massimino” i rossazzurri disputeranno tre delle prime quattro giornate di campionato. Uno snodo verosimilmente cruciale sarà probabilmente quello di metà novembre quando il calendario metterà di fronte in successione Salernitana e Bari (gare di ritorno nel mese di marzo), due tra le squadre più accreditate per le posizioni di vertice. La fine della regular season è prevista per il 25 aprile in trasferta contro il Foggia, appena ripescato dopo il fallimento della Ternana.

Questo il calendario completo del Catania:

Nella giornata di domani, 31 luglio, saranno comunicate date e orari delle prime partite.