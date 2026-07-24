Il Catania ha rotto gli indugi, ma il mercato rossazzurro è ancora lontano dall’essere completato. Dopo gli arrivi ufficiali di Gabriele Pagliai, Filippo Rinaldi e Christian Torre, che si aggiungono a quello del centrocampista Luca Mihai, la dirigenza continua a lavorare per consegnare a Emilio Longo una squadra in grado di competere ai vertici della Serie C. Le prossime settimane saranno decisive: le operazioni in entrata dipenderanno anche dalle cessioni, mentre tra i tifosi cresce l’attesa per i prossimi colpi, con i nomi di Ferdinando Del Sole, Emmanuel Gyabuaa e, soprattutto, Massimo Coda che alimentano entusiasmo e curiosità.

Tra equilibrio economico e ambizioni: Varrà studia le prossime mosse

Il direttore sportivo Fortunato Varrà si muove in un contesto tutt’altro che semplice. Da una parte c’è la volontà della società di costruire un organico più competitivo rispetto alla passata stagione, dall’altra i limiti imposti dal Salary Cap e dalla sostenibilità economica. Un equilibrio delicato che richiede scelte mirate e operazioni senza margini di errore. I primi acquisti rispondono a una strategia precisa: Pagliai porta esperienza e conosce già il calcio di Longo, Rinaldi rappresenta un investimento tra i pali con ampi margini di crescita, mentre Torre è uno dei giovani sui quali il club punta in prospettiva. Profili funzionali, ma che da soli non bastano ancora a colmare il divario con le principali concorrenti.

Del Sole e Gyabuaa restano obiettivi concreti, Coda accende i sogni

Il mercato rossazzurro potrebbe entrare presto nella sua fase più interessante. Per l’attacco continua a essere seguito con attenzione Ferdinando Del Sole, esterno offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, caratteristiche che ben si sposano con il gioco offensivo immaginato da Longo. A centrocampo resta viva la pista che porta a Emmanuel Gyabuaa, giocatore che abbina forza fisica, dinamismo e qualità nella gestione del pallone.

Il nome che infiamma la piazza, però, è quello di Massimo Coda. L’attaccante, svincolato e autentico specialista delle promozioni, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti dell’intera Serie C. L’ostacolo principale resta l’ingaggio, motivo per cui un eventuale affondo potrebbe concretizzarsi soltanto nelle ultime settimane di mercato, quando le condizioni economiche potrebbero diventare più favorevoli.

Prima le uscite, poi gli ultimi rinforzi: il mercato dipende anche dalle cessioni

Per dare l’assalto ai nuovi obiettivi sarà però necessario liberare spazio in organico e nel monte ingaggi. Restano in bilico le posizioni di Alex Rolfini, Gregorio Luperini, Francesco Di Tacchio, Daniele Donnarumma, Andrea Dini e Matteo Stoppa, giocatori che potrebbero lasciare Catania nelle prossime settimane. Da monitorare anche la situazione di Salvatore Aloi, fermo dalla scorsa stagione per la rottura del legamento crociato. I tempi del suo pieno recupero influenzeranno inevitabilmente le valutazioni della società sul centrocampo. È proprio da questo intreccio tra entrate e uscite che passerà la fase decisiva del mercato rossazzurro.

Cresce l’entusiasmo: oltre 1.500 abbonamenti già rinnovati

Se il mercato alimenta le aspettative, la risposta della tifoseria conferma che l’entusiasmo attorno al progetto resta elevato. A poco più di una settimana dal via della campagna “Essere Catania”, sono già 1.558 gli abbonamenti rinnovati per la stagione 2026-2027. Un dato che testimonia il forte legame tra la squadra e i propri sostenitori e che rappresenta una base importante in vista dell’apertura della vendita libera, prevista dal 7 agosto.

La società punta a trasformare il Massimino in uno dei valori aggiunti del prossimo campionato, mentre sul mercato prosegue la caccia ai tasselli che dovranno completare una rosa chiamata a recitare un ruolo da protagonista. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per regalare ai tifosi i colpi più attesi dell’estate rossazzurra.