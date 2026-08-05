L’entusiasmo dei tifosi del Catania FC continua a crescere in vista della stagione 2026/2027. La campagna abbonamenti “Essere Catania” ha già raggiunto un risultato importante: al termine della fase di prelazione riservata agli abbonati della passata stagione sono state sottoscritte 7.756 tessere.

Un dato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra rossazzurra e la sua città. Migliaia di tifosi hanno scelto di rinnovare la propria presenza sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”, confermando il proprio posto oppure optando per un cambio di settore. La società ha ringraziato tutti gli abbonati che hanno deciso di continuare a sostenere il progetto rossazzurro, sottolineando il valore di una scelta che va oltre il semplice ingresso allo stadio: l’abbonamento rappresenta appartenenza, passione e vicinanza alla squadra per tutto il campionato.

“Essere Catania”: l’appello del club ai tifosi rossazzurri

La campagna abbonamenti 2026/2027 porta il nome “Essere Catania”, un messaggio che racchiude la filosofia del club e il rapporto speciale con il pubblico. La società ha ribadito l’importanza di rappresentare una città intera attraverso impegno, responsabilità e lavoro quotidiano.

“Essere Catania” significa infatti condividere un’identità comune, dentro e fuori dal campo. Il club ha invitato i tifosi a continuare a essere protagonisti, sottolineando come il sostegno del pubblico del “Massimino” rappresenti una spinta fondamentale durante tutta la stagione. Con quasi 8 mila abbonamenti già sottoscritti, il Catania punta ora ad aumentare ulteriormente il numero delle presenze garantite per il prossimo campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027.

Cambio posto e vendita libera: le prossime date della campagna abbonamenti

Terminata la prima fase dedicata alla prelazione, la campagna entra ora nelle successive finestre di vendita. Gli abbonati della stagione 2025/2026 avranno ancora la possibilità di effettuare il cambio posto dalle ore 10:00 della giornata odierna, mercoledì 5 agosto fino alle 23:59 di giovedì 6 agosto.

La procedura sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati e permetterà di scegliere un nuovo posto sulla pianta dello stadio utilizzando il numero della tessera precedente nel campo “codice promozionale”, così da accedere alle tariffe agevolate previste per la prelazione.

Dalle ore 10:00 di venerdì 7 agosto partirà invece la vendita libera, aperta a tutti i tifosi interessati a sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle 19 gare interne del Catania FC nel girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2026/2027.

Prezzi agevolati, iniziative per giovani e informazioni utili

Il Catania FC ha previsto diverse agevolazioni per rendere la campagna accessibile a più tifosi possibile. Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire di prezzi scontati, mentre per i giovani under 12 è stato confermato un abbonamento speciale al costo di 30 euro in tutti i settori. L’iniziativa permette a un adulto abbonato di acquistare fino a due tessere dedicate ai nati dal 1° gennaio 2015 in poi, garantendo così la possibilità alle nuove generazioni di vivere da vicino l’esperienza del “Massimino”.

Sono inoltre disponibili abbonamenti ridotti per donne, under 18 e over 65, oltre alla speciale formula “Tribuna d’Onore – Sostenitore”, che include esperienze esclusive come un walk about pre-gara, una maglia autografata e la partecipazione a un evento riservato. Gli abbonamenti possono essere acquistati online tramite TicketOne, nei punti vendita autorizzati e ai botteghini dello stadio Angelo Massimino. La data di chiusura della campagna “Essere Catania” sarà comunicata dalla società nel corso del mese di settembre.

Con il traguardo delle 7.756 tessere già raggiunto, la sensazione è che la spinta dei tifosi rossazzurri sia appena iniziata, il “Massimino” si prepara a vivere un’altra stagione all’insegna della passione:

“Siamo figli del vulcano”!