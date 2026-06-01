Il Catania FC non è soltanto una squadra di calcio. Per migliaia di persone rappresenta un pezzo della propria vita, un’eredità familiare tramandata di generazione in generazione, un simbolo identitario che attraversa vittorie, sconfitte e cambiamenti storici. È proprio da questo sentimento che nasce “Tifosi catanesi per sempre – Il grande racconto della passione rossazzurra”, volume pubblicato da Edizioni della Sera e protagonista di una speciale presentazione a Etna Comics 2026.

Oltre il calcio: il Catania come fenomeno sociale

La storia del Catania coincide spesso con quella della città stessa. Nato ufficialmente nel 1929 e rifondato nel 1946 nel secondo dopoguerra, il club ha attraversato quasi un secolo di trasformazioni politiche, economiche e sociali, diventando uno dei simboli più riconoscibili della Sicilia orientale.

Dalle prime promozioni in Serie B agli storici campionati di Serie A, dalle difficoltà economiche alle rinascite sportive, il percorso rossazzurro è stato segnato da continue cadute e altrettante ripartenze. Una caratteristica che molti tifosi identificano con il carattere stesso della città di Catania: resiliente, passionale e capace di rialzarsi anche nei momenti più difficili. Il libro raccoglie proprio questo patrimonio di emozioni e memorie, mettendo al centro non soltanto le partite o i risultati, ma soprattutto le persone che hanno vissuto il Catania come parte integrante della propria esistenza.

Dall’Angelo Massimino alle nuove generazioni

Per diverse generazioni di catanesi il calcio è stato un linguaggio comune. Lo stadio Angelo Massimino è diventato negli anni un luogo di aggregazione, capace di unire studenti, lavoratori, famiglie e interi quartieri sotto gli stessi colori rossazzurri. Le pagine del volume raccontano episodi che vanno ben oltre il rettangolo verde: trasferte leggendarie, domeniche vissute come riti collettivi, racconti tramandati dai nonni ai nipoti e momenti che hanno segnato la memoria sportiva cittadina.

Dalla storica promozione del 1983 alle stagioni della Serie A moderna, fino alle difficoltà che hanno portato al fallimento e alla successiva rinascita societaria, emerge il ritratto di una comunità che non ha mai smesso di sostenere la propria squadra. Una passione che continua ancora oggi, come dimostrano gli straordinari numeri di pubblico registrati negli ultimi anni e l’entusiasmo che accompagna il nuovo corso della società guidata dalla proprietà australiana.

“Figli del vulcano”: l’identità di una città

Tra le tante espressioni che definiscono il tifo rossazzurro, poche sono evocative quanto “Siamo figli del vulcano”. Una frase che racchiude il rapporto profondo tra Catania, l’Etna e la sua gente. Il vulcano non è soltanto un elemento geografico che domina il paesaggio cittadino, ma una metafora della forza, dell’orgoglio e della capacità di resistere alle avversità.

È proprio questo spirito a emergere dalle storie raccolte nel libro. Racconti che parlano di appartenenza, di identità e di memoria collettiva. Perché il Catania, per molti tifosi, non è semplicemente una squadra di calcio da seguire la domenica: è un modo di sentirsi parte di una comunità.

La presentazione di “Tifosi catanesi per sempre” a Etna Comics 2026 rappresenta quindi molto più di un appuntamento letterario. È un’occasione per celebrare una passione che attraversa le generazioni e che continua a vivere nel cuore di una città che, come recita uno dei cori più celebri della Curva Nord, porta davvero “la lava nelle vene”.