Il Catania si prepara a fare sul serio in vista della fase decisiva della stagione. Mentre il primo turno degli spareggi è già iniziato, i rossazzurri attendono il 17 maggio per il proprio esordio ufficiale nel cammino verso la Serie B. Nel frattempo, la società ha deciso di cambiare marcia e, a partire da domani, la squadra si trasferirà a Veronello per una settimana di ritiro a porte chiuse. Questa scelta, condivisa da club, staff tecnico e calciatori, rappresenta un tentativo concreto di ricompattare l’ambiente dopo una seconda parte di stagione deludente, che ha visto sfumare la promozione diretta a vantaggio del Benevento.

Uno dei temi centrali per il tecnico Mimmo Toscano riguarda la gestione degli infortunati, con diverse situazioni da monitorare all’interno della rosa. Il rientro di Casasola è nel mirino per la gara interna del 20 maggio, mentre Donnarumma, attualmente fermo per uno stiramento non grave, dovrebbe restare a riposo per circa dieci giorni con l’obiettivo di esserci per l’andata dei quarti di finale. Al contrario, Cicerelli e Forte hanno beneficiato delle ultime gare di campionato per ritrovare il ritmo partita e sono attesi al top della condizione per gli spareggi, mentre Rolfini e Corbari restano i profili con maggiori difficoltà nel percorso di recupero.

Oggi pomeriggio alle ore 18:00, l’allenatore Toscano interverrà in conferenza stampa allo stadio Massimino per illustrare i dettagli del programma di lavoro a Veronello, che potrebbe includere anche una o due gare amichevoli. Sul piano tattico, il tecnico sta lavorando intensamente per risolvere il nodo della fase offensiva, cercando di capitalizzare meglio la mole di gioco prodotta da elementi come Forte, Caturano e Cicerelli. Tra le soluzioni al vaglio c’è anche il posizionamento di Jimenez, la cui utilità verrà testata sia in mediana che in posizione più avanzata a ridosso delle punte.

L’attesa tra i tifosi è altissima e si prevede un Massimino gremito per la sfida del 20 maggio. Nonostante il regolamento permetta di passare il turno anche con due pareggi grazie al miglior piazzamento in classifica, l’imperativo in casa rossazzurra è non affidarsi ai calcoli statistici, ma ritrovare la concretezza necessaria per giocarsi fino in fondo la promozione.