Dopo le ultime prestazioni che non hanno soddisfatto le aspettative, il Catania è nel mezzo di una riflessione interna che non risparmia nessuno: dai vertici tecnici ai calciatori, la sensazione è che il futuro di molti sia attualmente in forte dubbio. La sconfitta subita ieri sera allo stadio “Ezio Scida”, dove il Crotone si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Gallo e Musso, ha ufficialmente aperto la crisi. Per i rossazzurri si tratta del secondo k.o. consecutivo dopo quello interno contro il Picerno, un risultato che mette seriamente a rischio il secondo posto in classifica, con la Casertana a soli tre punti di distanza.

La prestazione di ieri è stata definita a tratti “imbarazzante” e ha spinto la società a trasformare le semplici analisi in riflessioni profonde e immediate. Secondo le ultime indiscrezioni, la società vorrebbe proseguire ancora con mister Viali in panchina. Tuttavia, la sua posizione non sembra essere ben salda e decisivi saranno i prossimi due impegni, contro il Potenza in casa e l’AtalantaU23 in trasferta, che chiuderanno la regular season. L’ obiettivo è chiaro: difendere a tutti i costi il secondo posto.

Al contempo, i tifosi esprimono già il loro dissenso, invitando la società a prendere in considerazione un ritorno di Domenico Toscano, ancora sotto contratto, sulla panchina rossazzurra, in quanto specialista delle promozioni in B, in vista dei playoff. La gara al “Massimino” contro il Potenza potrebbe già essere da dentro o fuori. La piazza, delusa da un cammino che sembra essersi smarrito proprio sul più bello, chiede un’inversione di rotta totale.