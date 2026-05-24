Andrà in scena questa sera la gara di andata tra Ascoli e Catania, valevole per le semifinali dei playoff di Serie C. Il primo round vedrà le due protagoniste, entrambe arrivate seconde nei rispettivi gironi, sfidarsi sul prato dello Stadio Del Duca della città marchigiana.
La squadra bianconera arriva da una vittoria, proprio dentro casa per 1-0, ai danni del Potenza (vittoriosa della Coppa Italia Serie C), dopo il pareggio esterno per 0-0. Il Catania, invece, si approccia alla sfida dopo il rocambolesco 3-3 maturato allo Stadio Angelo Massimino contro il Lecco.
Dove e come guardare la partita in diretta e streaming Ascoli-Catania
La diretta tra Ascoli e Catania verrà trasmessa in diretta da Sky e le sue piattaforme, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:00.
I canali di riferimento saranno Sky Sport Mix ed il canale 256 della stessa emittente. Sarà possibile seguire la diretta anche tramite il servizio streaming Sky Go per gli abbonati.
Altra possibilità è il servizio streaming on demand NOW, grazie al pacchetto Sporta del proprio abbonamento.
L’altra semifinale vedrà sfidarsi la Salernitana contro il Brescia. Le gare di ritorno sono previste per mercoledì 27 maggio: in particolare, la sfida al Massimino tra Ascoli e Catania vedrà il fischio d’inizio alle 21:00, con possibilità di seguire la diretta sul canale dedicato Rai Sport.