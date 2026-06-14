La Regione Siciliana mette in campo nuove e consistenti risorse per trattenere i propri talenti e investire sull’alta formazione. Ammonta a 18 milioni di euro lo stanziamento complessivo destinato alle borse di studio per i dottorati di ricerca relativi all’anno accademico 2026-2027.

Il provvedimento, contenuto in un decreto pubblicato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, è finanziato attraverso i fondi del Programma regionale FSE+ 2021-2027.

L’obiettivo del Governo Schifani: creare un ecosistema tra università e imprese

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza strategica di questo bando per il futuro dei giovani dell’Isola:

«L’obiettivo che il mio governo intende raggiungere è costruire un sistema in cui università, formazione accademica, formazione professionale e imprese collaborino stabilmente con il supporto delle istituzioni. Una priorità affinché i nostri giovani, i nostri talenti, possano scegliere di studiare in Sicilia e restare qui anche dopo, trovando opportunità di lavoro e di crescita».

I dettagli dello stanziamento: focus su alta formazione e tecnologia

I 18 milioni di euro previsti dall’Avviso pubblico sono stati suddivisi in due grandi linee di intervento per rispondere in modo mirato alle esigenze del tessuto economico e scientifico:

10 milioni di euro: destinati al potenziamento dei percorsi di alta formazione ( Priorità 2 ).

8 milioni di euro: stanziati per la nuova Priorità 6-Step, una misura specifica volta a promuovere percorsi di alta formazione e ricerca per lo sviluppo di elevate competenze nei settori tecnologici STEP.

Chi può accedere ai fondi?

I criteri di ammissione al bando individuano chiaramente i soggetti coinvolti:

Beneficiari: gli Atenei universitari con sede operativa sul territorio della Regione Siciliana.

Destinatari delle borse: i laureati nati o residenti in Sicilia.

Turano: «Ad oggi investiti 45 milioni di euro per i dottorati»

L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha tracciato un bilancio delle politiche regionali a sostegno del merito accademico, ricordando anche le precedenti tutele come il prestito d’onore e la copertura totale delle borse di studio.

«Questo nuovo decreto consente di finanziare le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’anno accademico 2026-2027», ha spiegato Turano. «Ad oggi sono 45 milioni di euro i fondi destinati dal governo Schifani ai dottorati di ricerca. Parliamo di risorse importanti che consentono ai nostri laureati meritevoli di proseguire la carriera accademica e di accedere alle posizioni più elevate del mondo del lavoro, rispondendo alla richiesta di competenze qualificate nei settori ad elevata intensità di innovazione, oltre a sostenere il sistema regionale della ricerca».

Date e scadenze per presentare le domande

I termini per l’invio delle istanze sono già stati fissati. Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica:

Apertura dei termini: ore 09:00 del 22 giugno 2026

Chiusura dei termini: ore 23:59 del 14 luglio 2026

La procedura dovrà essere completata attraverso l’apposita piattaforma informatica indicata all’interno del decreto, consultabile sul portale ufficiale della Regione Siciliana.