Emergenza Covid: ricerca Unict in onda su Tgr Leonardo [VIDEO]

La ricerca andata in onda dal titolo “Strategies to mitigate the COVID-19 pandemic risk” è stata condotta da un gruppo di docenti dell'Università di Catania.

Nella puntata di ieri, 13 aprile 2020, (a partire dal minuto 3:00) è stato trasmesso su Leonardo – il notiziario scientifico del Tgr Rai – un interessante servizio sulla ricerca condotta da un team di docenti dell’Università di Catania. Lo studio mira a individuare quali siano i possibili fattori che hanno contribuito alla diffusione della pandemia. Questi sono risultati più elevati in alcune delle regioni settentrionali dell’Italia rispetto ad altre aree centrali e meridionali.

La ricerca dal titolo “Strategies to mitigate the COVID-19 pandemic risk” (Modelli e strategie per mitigare il rischio pandemico da COVID-19) è realizzata da un team composto dai docenti Andrea Rapisarda, del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Alessio Biondo (Dipartimento di Economia e Impresa), Giuseppe Inturri (Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica), Vito Latora e Alessandro Pluchino (Dipartimento di Fisica e Astronomia), Rosario Le Moli (Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale), Giovanni Russo (Dipartimento di Matematica e Informatica), dalla ricercatrice Nadia Giuffrida (Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura) e dalla dottoranda Chiara Zappalà (Dipartimento di Fisica e Astronomia).