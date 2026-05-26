Il Catania si prepara ad affrontare una sfida che ha il sapore dell’impossibile: il ritorno della semifinale dei Playoff di Serie C contro l’Ascoli. Gli etnei, reduci dal pesante 4-0 subito al “Del Duca”, sono chiamati a una vera e propria impresa tra le mura amiche per provare a ribaltare il destino della stagione.

Dopo il netto successo dell’andata, la formazione marchigiana si presenta al match di ritorno con un vantaggio rassicurante. La squadra di Toscano, dal canto suo, ha l’obbligo di tentare una rimonta storica: in caso di parità nel computo dei gol complessivi, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Catania – Ascoli, dove vederla

L’incontro è programmato per mercoledì 27 maggio 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. Chi non sarà presente al “Massimino”, potrà seguire la partita attraverso diverse piattaforme, sia in chiaro che su abbonamento: