Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente si è risolto solo con un grande spavento e lievi conseguenze. Durante la partita Catania-Potenza, disputatasi ieri, l’atmosfera di festa e sostegno tipica del tifo rossazzurro è stata bruscamente interrotta dall’esplosione di una bomba carta nel settore della Curva Nord.

L’ordigno artigianale ha causato il ferimento di un giovane tifoso di 20 anni. Il ragazzo, colpito dalla deflagrazione, è stato immediatamente soccorso dal personale medico presente allo stadio. Fortunatamente, per lui solo ferite lievi, che non hanno destato particolari preoccupazioni, ma l’episodio ha sollevato nuovamente l’allarme sicurezza all’interno dell’impianto sportivo.

Il campo e la tensione sugli spalti

Sul terreno di gioco, la partita non ha regalato grandi soddisfazioni: un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai tifosi e che ha alimentato un clima di malcontento crescente. Al triplice fischio, infatti, la tifoseria ha espresso tutto il proprio disappunto con una contestazione sonora verso la squadra, segnale di un rapporto, quello tra squadra e piazza, che appare quanto mai teso in questa fase finale della stagione.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno già avviato gli accertamenti del caso. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio per identificare l’autore del gesto, che rischia gravi conseguenze penali. L’episodio, oltre a macchiare una giornata di sport, rischia ora di tradursi in sanzioni pesanti per la società rossazzurra e in eventuali restrizioni future per l’accesso al settore coinvolto.

L’accaduto riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sull’uso di materiale esplodente, un fenomeno che continua a minare la serenità delle famiglie e dei veri tifosi che desiderano solo godersi lo spettacolo sportivo.

Sintesi del match

La partita ha visto il ritorno in panchina di mister Toscano per i rossazzurri, che cercavano la vittoria per blindare il secondo posto in classifica. Tuttavia, la gara si è messa subito in salita: