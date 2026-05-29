A un anno dalla tragica morte di Santo Re, la città di Catania si prepara a una fiaccolata commemorativa per ricordarne la figura e chiedere ancora una volta attenzione sul tema della violenza giovanile.
L’iniziativa e il percorso
L’evento, promosso dal II Municipio insieme alla famiglia, si svolgerà sabato 30 maggio alle ore 20:00 a Ognina. Il corteo partirà da Piazza Franco Battiato (già Piazza Nettuno) e si snoderà lungo il lungomare fino a Piazza Mancini Battaglia, luogo della tragedia.
Chiusure e viabilità
Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è prevista l’interdizione temporanea del traffico veicolare sul viale Artale Alagona e su via Messina dalle 20:00 alle 22:00, o comunque fino a cessate esigenze.
Deviazioni previste
Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi: Per i veicoli diretti verso viale Ulisse è prevista la deviazione lungo diverse arterie cittadine, mentre per quelli diretti verso viale Ruggero di Lauria saranno attivi ulteriori percorsi alternativi indicati dall’ordinanza comunale.
Nel tratto interessato saranno istituiti divieti di transito, con eccezione per residenti, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.