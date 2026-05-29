L’area industriale di Catania rappresenta da decenni uno dei motori economici più strategici della Sicilia, ma ha spesso sofferto di gravi carenze infrastrutturali che ne hanno limitato lo sviluppo e la sicurezza. L’annuncio di un massiccio piano di riqualificazione segna quindi una svolta attesa da tempo sia dalle imprese locali sia dalle istituzioni cittadine. Attraverso una stretta sinergia tra la presidenza della Regione Siciliana e l’amministrazione comunale etnea, è stato definito un percorso concreto per sbloccare risorse finanziarie fondamentali e dare avvio ai cantieri. Questo intervento non mira solo a rifare il look alle strade della zona, ma punta a una rigenerazione profonda che include la sicurezza idraulica e la manutenzione ambientale. Nel testo che segue, vengono riportate le parole del presidente Renato Sch in occasione della presentazione ufficiale a Palazzo degli Elefanti. Accanto alle dichiarazioni politiche, viene inoltre illustrato il cronoprogramma dettagliato dei lavori, la suddivisione dell’opera in lotti funzionali e la scadenza tassativaentro cui l’intero progetto dovrà essere completato per restituire piena efficienza al polo industriale.

Presentazione del piano di manutenzione straordinaria

«Sono a Catania per confermare il sostegno della Regione al piano di manutenzione straordinaria dell’area industriale, un intervento condiviso con il sindaco Enrico Trantino, con le associazioni di categoria del sistema produttivo e con il governo nazionale. Un’esigenza che mi era stata prospettata sin dal mio insediamento e per la quale ho assunto subito un impegno anche se bisognava cercare le risorse finanziarie necessarie. Le abbiamo trovate nei fondi Fsc 2021-2027, inserendo i progetti nell’Accordo di programma e, adesso, possiamo finalmente avviare gli interventi. Manteniamo così una promessa nei confronti della città e del suo sistema industriale che rappresenta una delle eccellenze più importanti della Sicilia. Questo appuntamento segna un risultato concreto, raggiunto grazie alla collaborazione tra politica e istituzioni. Adesso, l’obiettivo è procedere rapidamente con i lavori, nel pieno rispetto del cronoprogramma.Abbiamo raggiunto un primo traguardo, ma quello finale lo taglieremo a conclusione di tutti gli interventi, sulla cui esecuzione il governo regionale presterà grande attenzione».

Dettagli sui finanziamenti e la suddivisione dei lotti

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, questa mattina al Comune di Catania, in occasione della presentazione, con il sindaco Enrico Trantino, degli interventi di riqualificazione della zona industriale della città, finanziati dalla Regione con 50 milioni di euro provenienti dalle risorse Fsc 2021-2027.

Organizzazione dei lavori e cronoprogramma

Il macro-intervento di riqualificazione degli assi viari è stato suddiviso dal Comune etneo in sei lotti funzionali, corrispondenti ai diversi blocchi territoriali che compongono l’area industriale, oltre a un settimo lotto dedicato esclusivamente agli interventi di manutenzione ambientale, comprendenti la pulizia e la regimentazione dei canali, le operazioni di scerbamento e la piantumazione di essenze arboree e arbustive. I lavori su un primo lotto sono già avviati, mentre il 15 giugno prenderanno il via quelli sugli altri lotti. In due di essi occorrerà attendere l’imminente risoluzione del contezioso davanti al Tar sorto a seguito delle procedure di gara. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro dicembre 2027.